Plattform-Updates von Onapsis bieten ein neues Level an Transparenz für die Sicherheit von SAP-Anwendungen

Einführung von SAP Notes Command Center und Rapid Controls, Erweiterung der SAP BTP-Abdeckung sowie der Funktionen von Onapsis Security Advisor zum Schutz von SAP-Anwendungen

BOSTON/HEIDELBERG – 25. September 2025 – Onapsis, führend in Cybersicherheit und Compliance von SAP-Anwendungen, kündigt umfangreiche Updates für Onapsis Platform an. Diese beinhalten die Bereitstellung drei neuer Funktionen: SAP Notes Command Center, Rapid Controls for Dangerous Exploits und Alert on Anything für SAP Business Technology Platform (BTP). Gemeinsam ermöglichen sie Unternehmen tiefere Einblicke, mehr Transparenz und neue Automatisierungsmöglichkeiten, um die Sicherheit ihrer SAP-Anwendungen zu verbessern.

„Für die SAP-Sicherheit ist dies ein entscheidender Moment. Unternehmen haben keine Zeit, um sich mit Fehlalarmen zu beschäftigen oder sich zu fragen, ob ein Patch korrekt angewendet wurde. Stattdessen benötigen sie Sicherheitslösungen, die an ihr Unternehmen und ihre Angriffsfläche angepasst werden können“, so Mariano Nunez, CEO von Onapsis. „Die neuen Funktionen unserer Assess- und Defend-Produkte sowie die Erweiterung unserer Plattform bieten unseren Kunden die erforderlichen Technologien, um komplexen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, wertvolle Daten zu schützen und die Resilienz zu stärken.“

Die bösartige Ausnutzung von SAP-Anwendungen ist für Unternehmen ein zentrales Problem: Die Zahl der Angriffe auf geschäftskritische Anwendungen hat einen neuen Höchststand erreicht und tausende Unternehmen weltweit sind davon betroffen. Um Unternehmen besser vorzubereiten und zu schützen, stellt Onapsis neue Updates bereit, die mit verbesserten Regeln zur Erkennung von Exploits proaktiv Bedrohungen aufspüren und alle SAP-Sicherheitsmaßnahmen durch Priorisierung der Aufgaben und Patch-Validierung optimieren. Die Aktualisierungen umfassen:

SAP Notes Command Center in Assess: Ermöglicht es Anwendern, SAP Patch Days einfach zu erfassen und Aufgaben zu priorisieren. Gleichzeitig bietet es zusätzliche Einblicke in SAP Note-Anwendungen. Das neue Dashboard spart Zeit bei der Überprüfung von Fehlalarmen, reduziert das Risiko unentdeckter Schwachstellen und überprüft automatisch, ob alle Patches – einschließlich manueller Konfigurationen und Workarounds – korrekt angewendet wurden.

Rapid Controls: Nutzt die einzigartigen Exploit-Erkennungsregeln von Defend, um Bedrohungsaktivitäten zu überwachen, die auf die gefährlichsten SAP-Schwachstellen abzielen. Diese Maßnahmen gehen proaktiv gegen das Risiko kritischer Schwachstellen vor und unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie NIS2 in der EU oder SEC in den USA.

Alert on Anything für SAP BTP: Ermöglicht Unternehmen die Anpassung und Erweiterung ihrer BTP-Bedrohungsüberwachung und bietet Anwendern die nötige Flexibilität, um Sicherheitskontrollen individuell auf ihre Anwendungsfälle zuzuschneiden.

Erweiterte Coverage-Analyse in Onapsis Security Advisor: Identifiziert automatisch Assets in der Sicherheitslandschaft eines Kunden, die nicht aktiv auf Bedrohungen beobachtet werden, und erweitert deren Sichtbarkeit, um potenzielle unüberwachte kritische Systeme in ihren SAP-Geschäftsumgebungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

„Die innovativen Erkenntnisse und der umfassende Datenbestand von Onapsis machen uns zu einem führenden Anbieter im Bereich Anwendungssicherheit“, so Sadik Al-Abdulla, Chief Product Officer bei Onapsis. „Mit den neuen Funktionalitäten können Unternehmen ihre SAP-Sicherheit selbst in die Hand nehmen, indem sie proaktiv Schwachstellen beheben und automatisch Komponenten identifizieren, die in ihrer Sicherheitslandschaft nicht geschützt sind, aber ihre SAP-Anwendungen schwächen oder stören könnten.“

Verfügbarkeit

Die neuen Erweiterungen sind ab Ende September 2025 verfügbar. Preise und weitere Details sind über den Vertrieb von Onapsis oder autorisierte Systemintegratoren erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://onapsis.com/platform/

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.

