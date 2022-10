Platz 1 für DENIOS beim GIT SICHERHEIT AWARD 2023

Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen freut sich über eine weitere Auszeichnung. Es reiht sich ein neuer Preis in die aktuell – national sowie international – immer größer werdende Award-Galerie ein: In der Kategorie Arbeitsschutz & Ex-Schutz hat das Unternehmen mit DENIOS connect den ersten Platz beim GIT SICHERHEIT AWARD abgeräumt! Dieser wird jährlich von DEM deutschen Magazin für sicherheitsrelevante Themen im Unternehmen, der „GIT Sicherheit“ des Verlages Wiley (mit Sitz in Weinheim an der Bergstraße – Baden-Württemberg), verliehen.

Zweistufiges Auswahlverfahren

Eine neutrale Jury bestehend aus Anwendern, Integratoren, Verbänden und sachverständigen Experten hatte DENIOS bzw. die eingereichte Web-Applikation DENIOS connect bereits im April aus zahlreichen Einsendungen vorausgewählt. Der Nutzwert, die Wirtschaftlichkeit, der Innovationsgrad und auch die Bedeutung für den Markt waren hierbei grundlegende Kriterien der Bewertung. Leserinnen und Leser der GIT stimmten anschließend für das Produkt aus dem Hause DENIOS ab.

Team Innovation freut sich

Jan Regtmeier, Director Innovation, erfuhr letzte Woche als einer der ersten Verantwortlichen von der Prämierung und ist stolz auf diese Errungenschaft: „Spitzen-Team – Spitzen-Leistung! Das DENIOS connect Team bringt Sicherheit auf die nächste Stufe“, freute er sich.

Von der 3 auf die 1

Es ist übrigens ist es nicht das erste Mal, dass DENIOS den begehrten GIT Award nach Hause holt. Bereits im Jahr 2021 konnte mit dem Gefahrstoff-Leckage-Sensor SpillGuard ein guter dritter Platz in der Kategorie „Brandschutz, Ex- und Arbeitsschutz“ belegt werden.

Nun also Spitzenreiter

DENIOS connect ist für das Unternehmen ein weiterer Meilenstein im Bereich „digitaler Service“: Gefahrstoffe können mit dieser Anwendung rund um die Uhr im Blick behalten werden. Kommt es zu einer Störung, wird automatisch ein Alarm in Echtzeit übertragen, als E-Mail oder SMS. Kunden können somit sofort auf Gefahrenlagen reagieren – ein großes Plus für mehr Sicherheit in der Gefahrstofflagerung.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

