Platzgmacht: Entrümpelung zum schriftlichen Festpreis

Haushaltsauflösung, Wohnungsräumung und Betriebsauflösung mit kostenloser Besichtigung, schriftlichem Festpreis und besenreiner Übergabe – neu in der Region.

Wer eine Wohnung, ein Haus oder Betriebsräume räumen lassen muss, kennt das Muster: Am Telefon wird eine Hausnummer genannt, und am Ende steht eine höhere Rechnung. Mit Platzgmacht startet ein Anbieter, der diesen Ablauf umdreht. Grundlage jedes Auftrags ist eine kostenlose Besichtigung vor Ort, aus der eine schriftlich festgehaltene Endsumme hervorgeht. Diese Summe gilt – Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Der Name ist Programm und schwäbisch: Platz gmacht.

Was der Festpreis abdeckt

Im Preis enthalten sind die Demontage von Schränken, Küchen, Regalen und fest verbauter Einrichtung, das Heraustragen aller Gegenstände, der Transport, sämtliche Entsorgungsgebühren sowie die abschließende besenreine Übergabe. Auch Anfahrt, Container und Personal sind eingerechnet.

Kalkuliert wird nach dem, was beim Vor-Ort-Termin tatsächlich sichtbar ist: Menge, Stockwerk, Zugangssituation, Aufzug oder Treppenhaus und die Parkmöglichkeit vor der Tür. Genau deshalb der Besichtigungstermin – eine Schätzung per Telefon bliebe geraten, und geratene Preise werden hinterher nachverhandelt.

Vier Wege statt Deponie

Beim Räumen wird direkt vor Ort getrennt. Gut erhaltene Möbel, Werkzeuge, Elektrogeräte und Sammlerstücke werden verwertet und auf die Endsumme angerechnet – der Wert senkt also den Preis. Brauchbare Dinge ohne Marktwert wie Geschirr, Textilien, Bücher oder Spielzeug werden nach Möglichkeit an soziale Einrichtungen weitergegeben. Metall, Holz, Papier und Elektroschrott gehen sortenrein ins Recycling, Rest- und Sonderabfall zum zugelassenen Entsorger. Entsorgungsnachweise stellt Platzgmacht auf Wunsch aus.

Persönliche Unterlagen bleiben beim Kunden

Ein Punkt, der in der Praxis regelmäßig für Ärger sorgt: Fotoalben, Briefe, Verträge und persönliche Dokumente werden grundsätzlich beiseitegelegt und dem Auftraggeber übergeben, statt mit abtransportiert zu werden. Das gilt ausdrücklich auch dann, wenn der Kunde bei der Räumung nicht anwesend ist – was bei Wohnungsübergaben und Erbfällen häufig vorkommt.

Typische Aufträge

Zum Leistungsspektrum zählen Mietwohnungen vor der Übergabe an den Vermieter, Haushaltsauflösungen im Erbfall, Keller, Dachböden und Garagen, Wohnungen mit starker Vermüllung sowie Betriebsauflösungen von Büros, Praxen, Ladenlokalen, Werkstätten und Lagern. Gewerbliche Räumungen sind auf Wunsch außerhalb der Geschäftszeiten oder am Wochenende möglich.

Bei Messie-Wohnungen arbeitet das Team diskret und mit Schutzausrüstung; Nachbarn werden nicht informiert. Bei Erbfällen mit mehreren Beteiligten wird auf Wunsch in Etappen geräumt, damit Zeit für Entscheidungen bleibt.

„Die meisten Menschen rufen uns nicht an, weil sie Lust auf Aufräumen haben, sondern weil ein Termin drückt – eine Übergabe, ein Verkauf, ein Todesfall“, heißt es bei Platzgmacht. „Dann ist das Letzte, was jemand gebrauchen kann, eine Rechnung, die am Ende anders aussieht als besprochen.“

Ablauf in vier Schritten

Anfrage per Telefon oder Formular mit einigen Eckdaten zum Objekt. Kostenlose Besichtigung vor Ort, in der Regel innerhalb einer halben Stunde erledigt. Schriftliches Angebot mit fester Endsumme und Terminvorschlag. Räumung mit Abbau, Abtransport, Entsorgung und Besenreinmachen – die Anwesenheit des Auftraggebers ist nicht erforderlich.

Vorsortieren müssen Kunden nichts. Gegenstände, die im Objekt bleiben oder gesondert übergeben werden sollen, werden beim Besichtigungstermin markiert oder benannt.

Auf Anfragen reagiert Platzgmacht nach eigenen Angaben in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Weitere Informationen: https://platzgmacht.de/entruempelung/

Über Platzgmacht

Platzgmacht ist ein Dienstleister für Entrümpelung, Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung und Gewerberäumung. Das Angebot umfasst Wohnungs- und Hausräumungen, Nachlassauflösungen, Messie-Entrümpelungen, Keller-, Dachboden- und Garagenräumungen, Küchendemontage und Lagerräumungen sowie die fachgerechte Entsorgung. Gearbeitet wird mit kostenloser Besichtigung, schriftlichem Festpreis, festem haftpflichtversichertem Team und besenreiner Übergabe. Platzgmacht betreut Privat- und Gewerbekunden und ist Mitglied der IHK.

Unter dem Namen Platzgmacht startet ein neuer Anbieter für Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Gewerberäumung. Das Konzept: kostenlose Besichtigung vor Ort, danach eine schriftlich fixierte Endsumme ohne Nachforderungen – inklusive Demontage, Entsorgung und besenreiner Übergabe.

Kontakt

Platzgmacht

C. Adjei

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

01579 2641793



https://platzgmacht.de/