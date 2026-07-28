Plausity publishes free AI Impact Due Diligence Guide

Hamburg, 27. Juli 2026 – Plausity, ein KI-gestütztes Due-Diligence-Tool für Deal-Teams, veröffentlicht „The Investor’s Playbook for AI Impact Due Diligence“. Der kostenlose Leitfaden zeigt, wie Investment- und Beratungsteams die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Zielunternehmen systematisch in ihre Due-Diligence-Prüfung einbeziehen können.KI verändert nicht nur Technologieunternehmen und KI-native Geschäftsmodelle. Sie kann auch die Nachfrage, Preisgestaltung, Wettbewerbsposition, Kostenstruktur und den zukünftigen Investitionsbedarf etablierter Unternehmen beeinflussen. Für Investoren stellt sich deshalb zunehmend die Frage, ob die bisherige Marktposition und das Geschäftsmodell eines Zielunternehmens auch während der geplanten Investitionsperiode Bestand haben werden.Ein praxisorientierter Rahmen für Deal-TeamsDas Playbook richtet sich an Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren, M&A-Berater sowie Corporate-Development-Teams. Es bietet einen strukturierten Rahmen, um sowohl potenzielle Risiken als auch Wertsteigerungschancen durch KI zu bewerten.Der Leitfaden behandelt unter anderem:• die mögliche Veränderung von Nachfrage, Preisgestaltung und Wettbewerbsvorteilen durch KI• die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodellen und Produkten• bestehende Eintrittsbarrieren und Differenzierungsmerkmale• operative und finanzielle Wertsteigerungspotenziale• den Umsetzungsstand und die KI-Fähigkeiten eines Zielunternehmens• zentrale Fragen an das Management• erforderliche Investitionen und mögliche Auswirkungen auf die InvestmenttheseDas Playbook unterstützt Deal-Teams außerdem dabei, die Relevanz von KI für eine konkrete Transaktion einzuschätzen. Nicht jedes Unternehmen benötigt eine umfassende KI-Prüfung. Eine erste strukturierte Bewertung kann jedoch frühzeitig zeigen, ob KI einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsmodell, die Wettbewerbsfähigkeit oder den Wertsteigerungsplan haben könnte.AI Impact Due Diligence als Bestandteil der TransaktionsprüfungPlausity bietet AI Impact Due Diligence als eigenen Prüfungsbereich neben Commercial, Financial, Legal, Tax, Technology, Cybersecurity und ESG Due Diligence sowie Background Checks, Integrity Checks und Value Creation an.Die KI-gestützte Plattform unterstützt Deal-Teams bei der Analyse großer Dokumentenmengen und erstellt daraus strukturierte Erkenntnisse, Risikohinweise und entscheidungsrelevante Ergebnisse. Dadurch können Investment- und Beratungsteams mehrere Due-Diligence-Bereiche effizient bearbeiten und ihre Transaktionsentscheidungen fundierter vorbereiten.Das englischsprachige Playbook umfasst zwölf Seiten und steht kostenlos ohne vorherige Registrierung zur Verfügung.Playbook kostenlos herunterladen: https://plausity.com/en/news/ai-impact-due-diligence-playbookÜber PlausityPlausity ist ein KI-gestütztes Due-Diligence-Tool für Deal-Teams in Private Equity, M&A und Transaktionsberatung. Die Plattform unterstützt bei der Analyse großer Dokumentenmengen und erstellt daraus strukturierte Erkenntnisse, Risikohinweise und entscheidungsrelevante Ergebnisse.Plausity deckt verschiedene Due-Diligence-Bereiche ab, darunter Commercial, Financial, Legal, Tax, Technology, Cybersecurity und ESG Due Diligence sowie Background Checks, Integrity Checks und Value Creation. So können Deal-Teams ihre Prüfungsprozesse effizienter strukturieren und Transaktionen schneller und fundierter bewerten.Weitere Informationen: https://plausity.com/en

Plausity ist ein KI-gestütztes Due-Diligence-Tool für Deal-Teams in Private Equity, M&A und Transaktionsberatung. Die Plattform unterstützt bei der Analyse großer Dokumentenmengen und erstellt daraus strukturierte Erkenntnisse, Risikohinweise und entscheidungsrelevante Ergebnisse.

Plausity deckt verschiedene Due-Diligence-Bereiche ab, darunter Commercial, Financial, Legal, Tax, Technology, Cybersecurity und ESG Due Diligence sowie Background Checks, Integrity Checks und Value Creation. So können Deal-Teams ihre Prüfungsprozesse effizienter strukturieren und Transaktionen schneller und fundierter bewerten.

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