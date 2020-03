Playtastic Elektro-Kinder-Motorroller “Vespa”, weiß

Kinder erleben lässigen Fahrspaß von Anfang an

– Originales Vespa-Design

– Fährt mit bis zu 4 km/h

– Integrierter MP3-Player

– Immer gut sichtbar dank LED-Licht vorne und hinten

– Täuschend echt dank Motorsound u.v.m.

– Rollt komfortabel und geräuscharm

Der italienische Kult-Roller für die Jüngsten: Mit dem Kinder-Motorroller von Playtastic in authentischem Vespa-Design brausen kleine Nachwuchs-Biker mit 4 km/h um den Spielplatz. Da möchte man selbst wieder Kind sein!

Garantierter Fahrspaß gleich von Anfang an: Das Kind muss nicht lange üben, sondern fährt direkt lässig durch Hof und Park. Stützräder helfen, das Gleichgewicht zu halten. Einfach den Zündschlüssel umdrehen und das Gaspedal drücken – schon gehts los!

Nicht zu übersehen oder überhören: Motorsounds beim Einschalten sorgen beim Nachwuchs schon vor Fahrtantritt für Gänsehaut. Und während der Fahrt verschafft es sich per Hupe Gehör. Zudem verhelfen Frontscheinwerfer, Blinker und Rücklicht zu einem blendenden Auftritt. So fällt der Kinderroller auf und ist immer gut sichtbar.

Sogar die Lieblingsmusik fährt mit: Auf dem integrierten MP3-Player lässt sich die Lieblingsmusik des Kindes abspielen – ob von USB-Stick oder microSD-Karte. Dank Lautsprecher an der Vorderseite hört man sein Kind schon von weitem heranrollen. Und das hat dabei noch mehr Spaß!

– Elektro-Kinder-Motorroller in originalem Vespa-Design

– Elektro-Motor mit 25 Watt

– Höchstgeschwindigkeit: 4 km/h

– Integrierter MP3-Player mit Lautsprecher und LCD-Display

– Bedienfeld mit 4 Tasten: lauter, leiser, Wiedergabe/Pause, Modus-Wechsel

– Anschlüsse für Musik-Wiedergabe: 3,5-mm-Klinkenbuchse, USB, Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 16 GB

– Unterstützte Audioformate: WAV, MP3

– Immer gut sichtbar dank LED-Frontscheinwerfer, -Rücklicht und -Blinker

– Unfallfreier Fahrspaß dank stabiler Stützräder

– Rollt komfortabel und geräuscharm: EVA-Reifen dämpfen Stöße

– Einfache Bedienung: Ein-/Ausschalten per Zündschlüssel, 1 Schalter für vorwärts/Stopp/rückwärts, Gaspedal

– Täuschend echt: Motorsound beim Einschalten, Hupensound auf Tastendruck, beleuchtete Armaturen

– Bequem und edel dank Ledersitz

– Zuklappbarer Koffer zum Verstauen von Spielzeug u.v.m.

– Maximales Nutzergewicht: 25 kg

– Geeignet für Kinder von 3 bis 8 Jahren

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: Blei-Akku mit 7 Ah (12 V) für bis zu 45 Minuten Fahrzeit, lädt per 230-Volt-Netzteil

– Maße: 107 x 51 x 82 cm, Gewicht: 9,5 kg

– Kinder-Elektroroller EKM-300 inklusive 2 Schlüsseln, Audiokabel (3,5 mm), Akku, Netzteil und deutscher Anleitung

Sicherheitshinweise:

– Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

– Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

– Dieses Spielzeug bietet keinen Schutz.

– Kleinteile können verschluckt werden!

Preis: 189,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6219-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6219-4401.shtml

