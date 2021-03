Playtastic Kinderauto Audi Q5, bis 7 km/h, Fernsteuerung

Für authentischen Fahrspaß mit bis zu 7 km/h

– Extra langer Fahrspaß: bis zu eine Stunde bei vollem Akku

– Sichere Geschwindigkeit (3-7 km/h)

– Zuschaltbares Licht und Hupe

– Auch per Fernbedienung steuerbar

– Sitz mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt

– MP3-Player für Musikwiedergabe integriert

Cooler Fahrspaß pur: Mit dieser lizenzierten Mini-Ausgabe des Kinderautos von Playtastic ist das Kind der Held in der Spielstraße!

Kinderleicht zu fahren: Spielend lernen die Kleinsten fahren, lenken und rückwärts einparken! Mit bis zu 7 km/h gehts über den Hof oder durch den Park. Front- und Heckscheinwerfer sorgen auch bei abendlichen Ausflügen für die nötige Sicherheit.

Extra-langer Fahrspaß: Dank leistungsstarkem Akku und zwei Motoren sind auch längere Spazierfahrten von bis zu 60 Minuten mit dem schicken Flitzer kein Problem!

Musik liegt in der Luft: Über den integrierten MP3-Player spielt man die Lieblingsmusik seines Kindes ab. Das bringt die kleinen Fahrer so richtig auf Touren! Einfach eine Speicherkarte oder einen USB-Stick einstecken.

– Kinderauto mit Audi-Lizenz

– Bausatz mit einfacher Montage von Sitz, Windschutzscheibe, Lenkrad, Reifen und Außenspiegel

– Schalter zum Vorwärts- sowie Rückwärts-Fahren und Parken

– Bis zu 7 km/h schnell, Geschwindigkeitskontrolle per Gaspedal

– Geschwindigkeit und Richtung auch durch Begleitperson per Fernbedienung steuerbar

– All-Terrain-Reifen für geländegängiges Fahren, kein Aufpumpen nötig

– Sicherer Betrieb: Sitz mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt und öffenbare Türen mit Sperrriegel

– MP3-Player und Lautsprecher für Musik-Wiedergabe integriert

– Wiedergabe von USB-Stick und microSD(HC)-Karte bis 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– AUX-Eingang (3,5-mm-Klinkenbuchse) für MP3- und Audio-Player

– Weitere Extras: 2 klappbare Außenspiegel, zuschaltbares Licht und Hupe

– Extra-langer Fahrspaß: bis zu 60 Minuten dank leistungsstarkem Akku und 2 Motoren

– Für Kinder von 3 – 8 Jahren, bis 30 kg

– Fahrzeug-Farbe: weiß

– Stromversorgung Auto: 12-Volt-Blei-Akku mit 4,5 Ah für bis zu 60 Minuten Fahrspaß, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 116 x 75 x 56 cm, Gewicht: 19 kg

– Kinderauto-Bausatz inklusive Fernbedienung, Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107383608

