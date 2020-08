plentymarkets in den Top 10 deutscher Shopsysteme: Jochen G. Fuchs peilt mit “plentySHOP” Platz drei an

Der bekannte Handelsexperte Jochen G. Fuchs, in der E-Commerce-Branche “Der E-Fuchs” genannt, steuert als neuer Product Owner bei plentymarkets zukünftig die strategische Weiterentwicklung der SaaS-Anwendung “plentySHOP”. Diese läuft komplett in der Cloud und unterscheidet sich damit wesentlich vom Wettbewerb. Sein Ziel ist es, die Position in den deutschen Shop-Top-10 vom aktuellen Platz fünf weiter auszubauen. Mittelfristig peilt das Kasseler Unternehmen mit der etablierten SaaS-Anwendung Platz drei an.

Studie zeigt: Cloud- und SaaS-Erfahrung, “plentySHOP” hat die Nase vorn

Eine aktuelle Auswertung des Tech-Analyseunternehmens Ecommercedb zeigt: Der deutsche Markt für Shopsysteme ist stark fragmentiert. Die ersten Plätze belegen Systeme, die auf einem eigenen Server installiert werden müssen. Entsprechend aufwendig gestalten sich Pflege, Wartung und Bereitstellung der Infrastruktur dieser Systeme. Generell werden immer mehr Softwareanwendungen auf Grund der höheren Performance, der einfacheren Skalierbarkeit und der schnelleren Implementierung als “Software as a Service” (SaaS) angeboten. Unter den reinen Cloud-Anwendungen führt “plentySHOP” den Markt an. Im Vergleich aller Systeme erreicht “plentySHOP” als erste Cloud-Anwendung Platz fünf und bedient damit ca. fünf Prozent des deutschen Marktes*. Eine vergleichbare Erhebung von Hivemind, einem Analyseunternehmen des bekannten Magento-Entwicklers Tom Robertshaw, sieht plentymarkets weltweit bereits auf Platz 35**. Der hessische Anbieter will mit Jochen G. Fuchs zunächst seine deutsche Marktposition ausbauen und den Vorsprung auf den Wettbewerb vergrößern. Durch die mehrjährige SaaS-Expertise bietet “plentySHOP” schon heute für jede Art zukünftiger E-Commerce-Anwendungen die optimale Plattform. Die Top 10 der E-Commerce-Systeme führen aktuell Shopware und Magento an, gefolgt von Oxid Esales und JTL Shop.

Mit Jochen G. Fuchs in die Cloud-Zukunft

Jochen G. Fuchs war in den vergangenen sieben Jahren für das E-Commerce-Ressort des digitalen Fachmagazins t3n verantwortlich. Darüber hinaus blickt er auf eine langjährige Erfahrung in verschiedenen Positionen im Handelssektor zurück. Der Experte will das cloudbasierte Shopsystem stärker am nationalen Markt positionieren: “Weltmarktführer Shopify ist noch dabei, seine Position in Deutschland zu festigen. Der deutsche Marktführer Shopware hat seine Cloudlösung kürzlich erst auf den Markt gebracht. Wir werden unsere Erfahrung dazu nutzen, kurzfristig Platz drei der am meisten genutzten Shopsysteme in Deutschland zu werden”, sagt Fuchs. “Dabei bieten wir sowohl einen einfachen und unkomplizierten Einstieg für junge E-Commerce-Unternehmen, als auch Lösungen für komplexe Anwendungsfälle in schnell wachsenden Unternehmen”, ergänzt der neue plentymarkets Product Owner. Weitere Informationen zu plentymarkets und “plentySHOP” erhältst du auf https://www.plentymarkets.eu/produkt/online-shop/.

Weitere Informationen zu den Marktanteilen verschiedener Shopsysteme auf https://efuchs.net/marktanteile-der-shopsysteme-in-deutschland

*”Top 10 eCommerce platform providers used by online stores in Germany”, Juni 2020, ecommercedb.com” https://ecommercedb.com/en/blogPost/2492/top-10-online-shop-software-worldwide

**”E-Commerce Technology Research in the Alexa Top 1 Million, abgerufen im August 2020, Hivemind Research” https://askhivemind.com/groups/ecommercerce

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

