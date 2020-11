Plenum CAT Bond Fonds erhalten FNG-Siegel

Plenum Investments AG gibt den Erhalt des FNG-Siegels vom Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen (FNG) sowohl für den Plenum CAT Bond Fund (UCITS) als auch für den Plenum Insurance Capital Fund (UCITS) bekannt. Sie sind derzeit die einzigen CAT Bond Fonds, die über ein anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel verfügen.

Die Vergabe des FNG-Siegels honoriert unsere langjährige Pionierarbeit und spiegelt unsere Ambitionen in diesem Marktsegment wider, so Dirk Schmelzer, der bei der Plenum Investments AG seit drei Jahren für die Entwicklung des ESG-Analyseansatzes für CAT Bonds zuständig ist. Unsere Form der Analyse ermöglicht ESG-Investoren, gemäss ihrer Vorstellung zu investieren. Es ist ein Meilenstein für die Anlageklasse der CAT Bonds, so Dirk Schmelzer weiter.

Das Thema Nachhaltigkeit beginnt sich auch in der (Rück-)Versicherungsbranche zu etablieren und folglich richten Versicherer auch ihr Underwriting vermehrt an Nachhaltigkeitskriterien aus. Der Trend, auch Schäden in unterentwickelten Regionen abzusichern, nimmt weiter an Dynamik zu. Der Kapitalmarkt wird sich seiner Verantwortung als Träger von Naturkatastrophenrisiken zunehmend bewusst, wenn es darum geht, betroffenen Menschen ihre Lebensgrundlage wieder zurückzugeben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um entwickelte oder unterentwickelte Regionen dieser Welt handelt. CAT Bonds fördern nicht nur Nachhaltigkeit, sondern sichern sie auch entscheidend ab.

Die Haupttreiber für das steigende Interesse an CAT Bonds sind zum einen die derzeit besonders attraktiven Risikoprämien und zum anderen die Tatsache, dass das Bedürfnis nach Absicherung gegen Naturkatastrophen weiter stark zunehmen wird. Zudem schätzen Anleger den ausserordentlich hohen Diversifikationsbeitrag von CAT Bonds, der während der Corona-Krise erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde.

Zum dritten Mal in Folge erhält der Plenum CAT Bond Fund das FNG-Siegel. Dies unterstreicht unser Bekenntnis zum Thema Nachhaltigkeit. Besonders freut uns, dass der im Frühjahr lancierte Plenum Insurance Capital Fund diese Auszeichnung auf Anhieb erhielt, so Nico Rischmann, Gründungspartner der Plenum Investments AG.

Plenum Investments AG ist ein auf Versicherungsrisiken spezialisierter und innovativer Investment Manager mit Sitz in Zürich. Der Anlageschwerpunkt liegt seit 2010 auf transparenten und nachhaltigen Anlagelösungen im Bereich Insurance-Linked Capital. Die Kernkompetenzen liegen im Management von Naturkatastrophen-, Langlebigkeitsrisiken und regulatorischem Versicherungskapital. Im UCITS CAT Bond Segment gehört Plenum zu den etablierten Anbietern und ist in diesem Anlagesegment führend in der Nachhaltigkeitsanalyse.

