Plexus erweitert Führungs-Team in Darmstadt

EMS-Dienstleister gewinnt Senior Site Director für das Design-Center und Experten im Fokusbereich Healthcare/Life Science

Darmstadt, 17. Februar 2022 – Plexus Corp. erweitert sein Führungsteam in der DACH-Region mit neuem Senior Site Director für das deutsche Design Center in Darmstadt sowie Healthcare/Life Science-Experten für die EMEA-Region. Damit unterstreicht der weltweite Anbieter von Electronic Engineering und Manufacturing Services (E2MS) sein anhaltendes Investment in die regionale DACH-Strategie. Der Standort ist eines von sieben hochmodernen Test- und Entwicklungszentren und unterstützt Hersteller aus unterschiedlichen Branchen bei der Realisierung komplexer Hightech-Produkte.

Dr. Svenja Müller als Senior Site Director

Dr. Svenja Müller leitet als Senior Site Director das Design Center in Darmstadt und treibt dort sowohl den Ausbau des Teams an Entwicklungsingenieuren von Plexus Deutschland als auch des Kundenstamms in der DACH-Region voran. Dabei blickt sie auf über neun Jahre Erfahrung im Projekt- und Produktmanagement, im Kundenmanagement sowie bei der Entwicklung von Preis- und Marktstrategie zurück.

„Unsere Kunden in EMEA stehen unter enormen Druck. Sie sind auf einen Partner angewiesen, der schnell auf sich verändernde Marktbedingungen und Chancen reagieren kann und gleichzeitig konkrete Hilfe in Sachen Fachkräftemangel, Supply-Chain-Krise und wachsende Compliance-Anforderungen bietet“, so Dr. Müller. „Das Design Center in Darmstadt nimmt hier eine Schlüsselrolle ein. Als lokaler EMS-Dienstleister in Deutschland können wir unsere Kunden vor Ort mit ganzheitlichen Design- und Engineering-Services unterstützen und dabei gleichzeitig auf die globalen Ressourcen und die branchenübergreifende Expertise von Plexus zurückgreifen.“

Vor ihrem Wechsel zu Plexus Deutschland war Dr. Svenja Müller bei TE Connectivity, wo sie zunächst als Global Product Manager für neue Technologien/e-Mobilitätslösungen im Bereich Automotive tätig war. In ihrer Rolle als Managerin des Innovation Centers definierte sie beim Elektronikhersteller prozessorientierte Designentwicklung sowie Strategien, um Markteinführungszeiten zu verkürzen und Produktionskapazitäten für High-Mix-Low-Volume kosteneffizient sicherzustellen.

Alexander Spiegel als Senior Director HC/LS – EMEA

Als Senior Director für Healthcare/Life Science unterstützt Alexander Spiegel das Plexus-Team an allen Standorten in EMEA beim Ausbau der Kundenlandschaft. Das nachhaltige Wachstum zielt dabei insbesondere auf den Markt für Medizinprodukte und den Life Science-Sektor. Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und Kundenmanagement kennt er die branchenspezifischen Anforderungen von Medizingeräteherstellern und OEMs – sowohl auf regulatorischer Ebene als auch hinsichtlich der Entwicklung und Fertigung, der Supply Chain und des Aftermarket Services.

„Hersteller in der MedTech-Branche stehen, was das Outsourcing angeht, momentan vor einem Scheideweg“, erklärt Spiegel. „Noch vor ein paar Jahren ging es vor allem um die Kosten und die Produktion wurde kurzerhand nach Asien ausgelagert. Mittlerweile jedoch legen viele Unternehmen wieder einen stärkeren Wert auf regionale Lieferketten. Auch Netto-Null-Strategien und Nachhaltigkeit rücken in den Vordergrund. Plexus bietet hier umfangreiche Services – nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Entwicklung, im Engineering und bei den Aftermarket Services. Dieser E2MS-Ansatz ist im Vergleich zu vielen anderen EMS-Dienstleistern ein echtes USP.“

Alexander Spiegel ist seit 2012 in der EMS-Branche tätig und bringt langjährige Erfahrungen aus Unternehmen wie Hospira, Pulsion Medical System, Smiths Medical und B Braun mit. Als Senior Director Business Development Europe bei Flex (ehemals Flextronics) verantwortete er ein diversifiziertes Kundenportfolio aus den Bereichen MedTech und Pharma und konnte die Realisierung zahlreicher Produktlinien und Innovationen strategisch wie operativ erfolgreich vorantreiben.

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Das Team aus mehr als 19.000 Experten bietet Dienstleistungen weltweit im Bereich Design und Entwicklung, Supply Chain-Lösungen, Neue Produkteinführung (NPI), Produktion und Aftermarket Services. Plexus ist branchenführend bei der Realisierung komplexer Produkte, die in regulierten Umgebungen eingesetzt werden. Basierend auf Innovation und Kundenservice entwickeln die Plexus-Teams kundenspezifische End-to-End Lösungen, um selbst anspruchsvollste Produkte zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen unter www.plexus.com/de-de/

