Plötzlich reden wieder alle von „Black Friday“!

Mit diesem Modell ist Curaprox ein besonderer Coup gelungen. Im kleinen tropfenförmigen Bürstenkopf sind innovative Aktivkohlepartikel integriert, die die Zähne auf angenehme Weise schonend aufhellen. Durch einen pfiffigen 10° Knick im Bürstenkopf lässt sich wirklich jeder Winkel im Mund erreichen. Hunderte der speziell angeordneten Curen-Filamente sorgt für einen wahren Wirbel aus Zahncreme, Speichel und Wasser, der selbst hartnäckige Verfärbungen entfernt. Jeder Zahn ist komplett in die weichen Filamente eingebettet. Bis in die Zwischenräume werden Plaque und Speisereste entfernt. Schrubben mit abrasiver Zahncreme ist schädlich für die Zähne, auch das Zahnfleisch und freiliegende Zahnhälse reagieren mit Schmerz. Die sanften Curen-Filamente mit individuell einstellbaren 42.000 bis 84.000 Reinigungsschwingungen sorgen auf angenehme Weise für ganz glatte und saubere Zähne. Die Black is White hellt auf schonende Weise alle Zähne auf ohne gravierende Unterschiede. Aber noch etwas macht diese Schallzahnbürste einzigartig: Das Design! Bildschön mit ihrem mattschwarzen, achteckigem Handstück mit den magentafarbenen Funktionsknöpfen. Das pimpt sogar das Badezimmer auf.

So einfach und angenehm war Whitening noch nie! Mit dieser mattschwarzen Schönheit gelingt es ganz einfach, die Zähne von Ablagerungen und Verfärbungen zu befreien. Der Clou: in dem schwarzen, tropfenförmigen Bürstenkopf aus Curen-Filamenten sind Aktivkohle-Partikel enthalten, die ganz sanft aufhellen. Schwarze Aktivkohle für weißere Zähne – Black is white. Probieren Sie es aus!

