Plüschtiere im besten Licht: NICI GmbH setzt auf nachhaltige LED-Beleuchtung

Light as a Service findet immer mehr Verbreitung. Aktuelles Beispiel: die NICI GmbH, einer der weltweit führenden Hersteller von Plüschtieren und Geschenkartikeln. Das Unternehmen hat die Beleuchtung seines kompletten europäischen Zentrallagers in Altenkunstadt/Oberfranken im Mietmodell modernisiert. Jetzt sorgen sensorgesteuerte LED-Leuchten für erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Beleuchtungsqualität. Realisiert wurde das Projekt mit der Deutschen Lichtmiete, Marktführer für Light as a Service (LaaS) aus Oldenburg/Niedersachsen.

Hingabe zu jedem noch so kleinen Detail – sie liegt bei der NICI GmbH als Produzent von Plüschtieren in der DNA des Unternehmens. Erst durch die perfekte Auswahl von Stoffen, Farben und Knopfaugen erhält jedes Kuscheltier, Maskottchen & Co. seinen unverwechselbaren Charme. Bei der Modernisierung der Beleuchtung im europäischen Zentrallager in Altenkunstadt, dem Hauptsitz des Unternehmens, war es jedoch zunächst der nüchterne Blick auf die Zahlen, der den Impuls für eine Sanierung gab. Denn mit den veralteten Quecksilberdampflampen (HQL) und Leuchtstoffröhren ging ein enormer Energieverbrauch im Zentrallager einher. Außerdem führten häufige Ausfälle zu hohen Instandhaltungsaufwänden. Für den Austausch einer defekten Leuchte musste in den bis zu 15 Meter hohen Hallen jedes Mal ein Hubsteiger eingesetzt werden.

Smarte Lösung

Nach der Umrüstung stellt sich die Situation grundlegend anders dar: Zum Einsatz kommen ausschließlich hocheffiziente LED-Lichtbänder, -Hallenstrahler und -Röhren aus der hauseigenen Produktion der Deutschen Lichtmiete. Darüber hinaus ermöglicht die sensorgesteuerte Beleuchtungstechnik sowohl eine funkbasierte Tageslichtsteuerung als auch den Einsatz von Präsenzmeldern. Dadurch schaltet sich die Beleuchtung nur dann ein, wenn ein Mitarbeiter einen Gang oder Hallenabschnitt tatsächlich betritt. Die HQL-Leuchten erlaubten aufgrund der langen Aufwärmzeiten keine flexible Steuerung.

Vorteil Outsourcing

Wie bei jeder kaufmännischen Entscheidung prüfte NICI im Vorfeld unterschiedliche Optionen für die Modernisierung der Beleuchtung. “Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten des Light as a Service-Konzepts der Deutschen Lichtmiete war vor allem das Thema Outsourcing”, erklärt Thomas Pfau, Geschäftsführer der NICI GmbH. Zwar unterhält das Unternehmen eine eigene Instandhaltungsabteilung, “aber die Lichtplanung und die Wartung der Beleuchtungsanlage sind nicht deren Aufgabe”, so Pfau. Dank des Full-Service-Angebots der Deutschen Lichtmiete werden bei der NICI GmbH ab sofort keine personellen Ressourcen für die Beleuchtung mehr gebunden und auch die Einhaltung sämtlicher Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie liegt in der Verantwortung des externen Dienstleisters. Die Umrüstung selbst erfolgte ebenfalls durch die Deutsche Lichtmiete – während des laufenden Betriebs, ohne dass es zu Einschränkungen kam.

Kostenkontrolle & Planungssicherheit

Attraktiv ist das Light as a Service-Konzept auch in finanzieller Hinsicht. Die Modernisierung der Beleuchtung erfordert keinerlei Investitionsmittel und schont damit die Liquidität des Unternehmens. “Die monatliche Mietrate amortisiert sich schon allein durch die erhebliche Energieeinsparung”, verdeutlicht der Geschäftsführer. “Außerdem haben wir über die gesamte Vertragslaufzeit volle Planungssicherheit und Kostenkontrolle.” Die NICI GmbH ist vom Konzept überzeugt und entschied sich für einen 10-Jahres-Vertrag. Im TotalFlex-Tarif bietet die Deutsche Lichtmiete ihren Kunden auch kürzere Vertragslaufzeiten an. “Mit Light as a Service profitieren wir von einer rundum nachhaltigen Lösung, die weder finanzielle noch personelle Ressourcen bindet und zugleich den Energieverbrauch sowie CO2-Ausstoß senkt”, fasst Pfau zusammen.

Über die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) ist die Nummer Eins für Light as a Service (LaaS) in Deutschland und führender Industriedienstleister für die Herstellung und Vermietung hochwertiger und energieeffizienter LED-Beleuchtung. 2008 gegründet, entwickelt die Deutsche Lichtmiete mit über 100 Mitarbeitern an acht Standorten zukunftsweisende, maßgeschneiderte Lösungen für die investitionsfreie Umrüstung auf klimafreundliche und kostensparende LED Beleuchtungssysteme. Als Full-Service-Anbieter übernimmt das Unternehmen für seine Kunden die gesamte Projektsteuerung und -umsetzung, von der Planung bis zur Installation und Wartung. Die langlebigen und vollständig recycelbaren LED-Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards und Industrieanforderungen in Deutschland entwickelt und produziert. Kooperationen mit LED-Weltmarktführer Nichia und renommierten Leuchtenspezialisten ermöglichen ein hochwertiges Produktportfolio. Auch private und institutionelle Investoren können über verschiedene Anlageformen vom ökologisch sinnvollen Mietkonzept profitieren. Für ihr innovatives Geschäftsmodell wurde die Deutsche Lichtmiete bereits mehrfach ausgezeichnet.

Ausführliche Informationen zur Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe finden Sie unter www.lichtmiete.de

Firmenkontakt

Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe

Peter Göttelmann

Im Kleigrund 14

26122 Oldenburg

+49 (0)441 923 299 08

info@lichtmiete.de

http://www.lichtmiete.de

Pressekontakt

HARTZKOM GmbH

Gabriele Reiter

Hansastraße 17

80686 München

089 998 461-17

lichtmiete@hartzkom.de

http://www.hartzkom.de

Bildquelle: Deutsche Lichtmiete