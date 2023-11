PlugVan und Jackery feiern mit 35 Prozent Rabatt

PlugVan Camping-Module jetzt auch für Kleintransporter und mit Jackery Explorer 1500 Pro

Die Kooperation von PlugVan, Anbieter von mobilen Camping-Modulen für Transporter, und Jackery, führender Experte für mobile Stromlösungen, geht in die nächste Runde. Mit den PlugVan-Modulen wird nun auch jeder Van und Kleintransporter zum Camper, zur mobilen Werkstatt oder zum Büro auf vier Rädern. Als verlässliche Partner sorgen dabei die tragbaren Powerstations von Jackery für eine sichere Stromversorgung – ob für einen köstlichen Kaffee, die verbauten Lichtleisten oder zum Laden mobiler Geräte. So kommt ab sofort auf Wunsch auch die Explorer 1500 Pro zum Einsatz, die mit einer Kapazität von 1512 Wh und 1800 Watt Dauerleistung auch stromhungrige Geräte über die insgesamt sieben Anschlüsse am Laufen hält. Geladen wird das Kraftpaket dabei nicht nur während der Fahrt per 12-Volt-Anschluss oder über Landstrom, sondern optional auch über die mobilen Solarpanels Jackery SolarSaga. Ein perfektes Match also, dass es zu feiern gilt. Und so bietet Jackery anlässlich der Kooperation einen Rabatt von 35 % auf die Explorer 1500 Pro. Im Zeitraum vom 25. Oktober bis einschließlich 5. November können Interessierte die leistungsstarke Powerstation mit dem Rabattcode „PLUGVAN“ über den Jackery Onlineshop zum reduzierten Preis von 1039.35 Euro, statt 1599 Euro, bestellen.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

