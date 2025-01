Pocketalk gibt die Gewinner der diesjährigen Impact Awards bekannt

Zu den Preisträgern gehören zwei Einrichtungen aus Deutschland, die für den Einsatz der portablen Sprachübersetzer von Pocketalk im Schulalltag und ihr Engagement beim Abbau von Sprachbarrieren ausgezeichnet wurden

Keizersgracht, 17.01.2025 – Pocketalk, ein führender Anbieter und Pionier von sicheren KI-gestützten Übersetzungslösungen, gibt die Gewinner der zweiten Ausgabe der Impact Awards bekannt. Mit dieser Auszeichnung ehrt Pocketalk führende Persönlichkeiten, Organisationen und Initiativen, die sich für Vielfalt einsetzen und sprachliche Brücken bauen, um Menschen einander näherzubringen. Mit den diesjährigen Awards werden Projekte auf der ganzen Welt gewürdigt, die mithilfe von KI-gestützten Übersetzungen reale Herausforderungen bewältigen.

Mit den Impact Awards zeichnet Pocketalk Einzelpersonen und Organisationen unter anderem aus den Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen aus, die aktiv Technologien einsetzen, um Konversationen über Sprachbarrieren hinaus zu ermöglichen. In diesem Jahr ehrt Pocketalk mit den Awards zum ersten Mal auch Gemeinden, Städte und Regionen, die Innovationen vorantreiben, um den Anforderungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden und Standards für die sprachliche Barrierefreiheit zu etablieren.

Preisträger aus der DACH-Region

Die Stadt Chemnitz wurde als europäische Stadt mit dem neuen Language Visionary Award für ihr Engagement zur Förderung der Integration und zum Abbau von Sprachbarrieren geehrt. Diese Kategorie wird dieses Jahr zum ersten Mal verliehen und geht an diejenigen Regionen, die eine besondere Leistung bei der Überwindung von Sprachbarrieren erbracht haben. Durch die Einführung von Pocketalk haben alle Chemnitzer leichteren Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und Kommunikation frei von Sprachbarrieren. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement von Chemnitz gewürdigt, Akzeptanz und Zusammenhalt durch barrierefreie Kommunikation zu fördern.

Die Verbundschule Rohr in Stuttgart wird für ihr außergewöhnliches Engagement für mehr Vielfalt und Integration und die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit dem Youth Changemaker Award ausgezeichnet. Diese innovative Schule ist ein Beispiel dafür, wie Bildung den sozialen Wandel vorantreibt. Die Verbundschule Rohr beteiligt sich an Initiativen wie „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage“ und unterhält Partnerschaften mit Programmen wie Change Writers und „Pedal for Better Learning“ mit Erasmus+. Diese Projekte und der Pocketalk-Einsatz verbessern nicht nur die Lernerfahrung, sondern vermitteln den Schülerinnen und Schülern auch Werte wie Toleranz und Zusammenarbeit sowie ein globales Verständnis.

„Es ist unsere Vision, Menschen einander näherzubringen, indem wir gegenseitige Verständigung ermöglichen und Sprachbarrieren abbauen“, beschreibt Christoph Janeba, General Manager Germany bei Pocketalk. „Auch im DACH-Raum wollen wir die Basis für Chancengleichheit im Bildungssektor, Gesundheitswesen, behördlichen Umfeld und weiteren Industrien schaffen und sprachliche Brücken bauen. Daher freue ich mich besonders, dass unter den Preisträgern auch zwei deutsche Institutionen zu finden sind, die sich in ihren Communities für Integration und Chancengleichheit einsetzen. Denn mit den Impact Awards honoriert Pocketalk all jene, die Direktübersetzer für ein besseres Miteinander und eine starke Gemeinschaft nutzen.“

Weitere europäische Preisträger

Nicolas Flamand, Projektleiter der Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Normandie, Frankreich wurde für seine Bemühungen um die Überwindung von Sprachbarrieren und die Förderung der Integration von Familien in der gesamten Region als Community Builder of the Year ausgezeichnet. Durch den innovativen Einsatz von Pocketalk-Übersetzungsgeräten stellt CAF Normandie sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger wichtige Dienstleistungen reibungslos in Anspruch nehmen können – unabhängig von ihrer Muttersprache.

Die Upper Batley High School, UK ist Gewinner des Youth Changemaker Award für ihre harte Arbeit zur Förderung der sprachlichen Integration. Über 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler im Vereinigten Königreich und in Deutschland sprechen zu Hause eine andere Sprache als die Landessprache – Tendenz steigend. Wege zu finden, mit nicht-englischsprachigen Lernenden zu kommunizieren, ist nicht nur wichtig, um den akademischen Erfolg der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, sondern auch, um ihnen und dem Lehrpersonal die alltägliche Kommunikation zu ermöglichen.

Living Well Partnership, Southampton, UK wurde aufgrund der NIHR-Forschung in Zusammenarbeit mit SCALE Innovation mit dem Bridge Bilder Award geehrt. Seit Erhalt einer Bezuschussung im April 2024 haben SCALE und Living Well Partnership die Vorteile der Verwendung von Pocketalk in der Primärversorgung erforscht. Diese Initiative liefert quantitative und reale Nachweise, wie Pocketalk sprachliche Barrieren abbauen und die Patientenversorgung verbessern kann.

US-Preisträger im Überblick

– Die Straßenverkehrsbehörde (DMV) von Michigan ist der erste Preisträger des Language Visionary Award in der Kategorie „Staat“.

– New Orleans, LA wurde mit dem Language Visionary Award in der Kategorie „Stadt“ ausgezeichnet.

– Die Pittsburg Public Schools, PA erhalten den Youth Changemaker Award für ihre Arbeit zur Förderung der Schülerintegration.

– Amanda Gonzalez, Clerk und Recorder aus dem Jefferson County, Colorado wurde für ihre Arbeit zur Förderung von Integration und Vertrauen in ihrer Gemeinde mit dem Community Builer of the Year ausgezeichnet.

– Den Bridge Builder Award erhält in den USA der Bezirk Niagara County Healthcare, NY für seine erstklassigen Pflegemodelle und sein Engagement als Anlaufstelle für die Gesundheitsversorgung vieler Menschen, einschließlich der wachsenden lokalen Flüchtlings-Communities.

„Wir freuen uns, auch dieses Jahr Initiativen auszuzeichnen, die Übersetzungslösungen einsetzen, um einen Mehrwert für ihre Gemeinden und Organisationen zu schaffen“, so Joe Miller, Head des US-Geschäfts von Pocketalk und CEO of Europa. „Die Fähigkeit, Kommunikation in Echtzeit zu ermöglichen, ist der Treiber unserer Entwicklung. Diesen Erfolg verdanken wir denjenigen, die die Pocketalk-Technologie im Alltag nutzen. Wir hoffen, dass die Awards mehr Menschen dazu inspirieren, den Zugang zu verschiedensten Sprachen zu erleichtern.“

Weitere Informationen zu den Impact Awards und Pocketalk stehen hier zur Verfügung.

Pocketalk ist ein global führender Anbieter von Übersetzungslösungen, der die Welt miteinander verbindet und authentische Konversationen zwischen verschiedensprachigen Geschäftspartnerinnen und -partnern, Mitarbeitenden und Freunden erleichtert – schnell, einfach und vor allem genau. Entwickelt, hergestellt und vertrieben von Sourcenext, dem größten Distributor und Hersteller von Software-, Hardware- und IoT-Produkten in Japan, wurde Pocketalk 2023 offiziell in DACH eingeführt und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Pocketalk ist DSGVO-konform und verbindet Menschen jeglicher Herkunft im Handumdrehen mit erschwinglicher KI-basierter Sprachübersetzung durch das handliche mobile Gerät, das durch mobile Daten oder WLAN mit dem Internet verbunden ist, und die cloudbasierte App sowie weiteren Lösungen in mehr als 84 Sprachen und in über 140 Ländern.

