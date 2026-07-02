PocketBuxx Summer Sale

MaxSpace Shorts aktuell auf 49,90 Euro reduziert

München, Juli 2026 – PocketBuxx setzt die saisonale Aktionskommunikation für die MaxSpace Shorts fort und reduziert das Modell im Summer Sale auf aktuell 49,90 Euro. Nach der Frühlingsaktion, bei der die Hose bereits für 59,90 Euro statt 99,90 Euro angeboten wurde, folgt damit zur laufenden Sommer- und Festivalzeit ein weiterer Preisimpuls.

Die MaxSpace Shorts richtet sich an Menschen, die unterwegs Wert auf sicheren Stauraum, Bewegungsfreiheit und eine unkomplizierte Aufbewahrung wichtiger Gegenstände legen. Besonders bei Festivals, Konzerten und Reisen stellt sich häufig die Frage, wohin Smartphone, Schlüssel, Geld, Karten oder Tickets sicher verstaut werden können, ohne dass sie stören oder bei Bewegung herausfallen.

Hier setzt das Konzept der MaxSpace Shorts an. Die Hose verfügt über sechs Taschen, davon vier nicht sichtbar, sowie Reißverschlüsse an allen Taschen. Ergänzt wird das Modell durch eine 2-Layer-Konstruktion, einen elastischen Hosenbund und atmungsaktive Materialien. Damit verbindet PocketBuxx den Look einer klassischen schwarzen Shorts mit zusätzlichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Alltag, Festivalgelände oder Städtetrip.

Auf der Website positioniert PocketBuxx die MaxSpace unter anderem für Festivals und Konzerte sowie für Reisen und Städtereisen. Im Vordergrund stehen dabei weniger modische Trends als praktische Anforderungen: Wertsachen sollen nah am Körper bleiben, schnell erreichbar sein und trotzdem nicht offen sichtbar getragen werden müssen.

Der Summer Sale ist aktuell auf der Produktseite sichtbar. Dort wird die MaxSpace Shorts mit 49,90 Euro statt 99,90 Euro ausgewiesen. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Vision

„Wir schaffen praktische, funktionale und stylische Lösungen, die den Bedürfnissen von Abenteurern, Sportlern und Entdeckern gerecht werden – für jede Freizeitaktivität, egal ob im Alltag oder auf Reisen.“

Mission

PocketBuxx ermöglicht es Menschen, ihre Freizeitaktivitäten in vollen Zügen zu erleben – sei es beim Sport, Wandern, Reisen oder bei anderen Abenteuern. Unsere Produkte bieten eine sichere und komfortable Lösung, um Wertsachen zu verstauen, sodass sich Abenteurer voll und ganz auf ihre Erlebnisse konzentrieren können. Wir nennen das: Blizzful Moments – Momente der Freiheit und Unbeschwertheit.

Kontakt

Solovey UG (Haftungsbeschränkt)

Gerald Göbel

Seinsheimstraße 15

81245 München

01744081650



https://pocketbuxx.com/

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