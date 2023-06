Pole Dance Marke und Fitness-Franchise kooperieren

Dance Moves by Lis und Sporteve gehen fortan gemeinsame Wege

Ab sofort gehen die Pole Dance Marke “ Dance Moves by Lis“ und die Fitness-Franchise-Marke “ Sporteve® – Pure Lady Fitness“ gemeinsame Wege.

Dance Moves by Lis ist mit über 50 Pole Dance Standorten die größte Marke in diesem Segment in Europa. Grund für den Erfolg ist einerseits die fachliche Expertise der Gründer – Elisabeth Perschel hat sich erst kürzlich als erste Österreicherin für die Pole Championship Series qualifiziert. Ihr Mann, Andre Perschel, bringt die betriebswirtschaftliche Expertise mit, die Lizenznehmerinnen die finanzielle Sicherheit gibt, dass ihr Traum von der Selbständigkeit auch in Erfüllung geht. Auf diese Weise konnten europaweit bereits über 50 Standorte erfolgreich aufgebaut werden.

Die Marke „Sporteve® – Pure Lady Fitness“ wurde am 1. Januar 2017 von Sabine Knoche-Lenz ins Leben gerufen. Mit knapp 30 Clubs deutschlandweit hat sie sich inzwischen zu einer ganz eigenen Frauenbewegung entwickelt. Die extra auf die Kundinnen abgestimmten Fitness- und Ernährungsmodelle sind einzigartig und tragen zum nachhaltigen Erfolg der Marke bei.

Diese Kooperation bringt zusammen, was zusammen gehört – Fitness, Gesundheit und Ästhetik. Mit dem Shop in Shop-Konzept können nun Franchisenehmer der Fitnessmarke vom Know-how der Pole Dance Gründer profitieren und sehr schnell und professionell ihr eigenes Pole Dance Angebot aufbauen, um ihren Kundinnen ein noch besseres Gesamtpaket anzubieten. Die Kooperationspartner dazu: „Wir sind glücklich, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Pole Dance und Fitness harmonieren einfach fantastisch. Sowohl die Franchisenehmer als auch die Kundinnen werden nachhaltig von unserer Zusammenarbeit profitieren“. Um Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln, wurde auch schon ein Pilotstandort fixiert, in welchem Kundinnen der Fitnesskette ihre ersten Pole Dance Erfahrungen machen können – und zwar in Hamburg. Eppendorf.

Welche positiven Auswirkungen Pole Dance Einheiten auf die eigene Fitness haben können, lesen Sie am besten in diesem Artikel.

Elisabeth und Andre Perschel haben die Pole Dance-Marke „Dance Moves by Lis“ ins Leben gerufen, die bereits an über 50 Standorten vertreten ist. Als Marktführer sorgen sie dafür, dass die Qualitätsstandards auf dem Pole Dance-Sektor stets nach oben verschoben werden, beispielsweise durch eine eigene Pole Dance Academy.

