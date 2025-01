Polnisches Restaurant Breslau in Berlin verabschiedet sich nach über 10 Jahren

Neuer Betreiber übernimmt ab Februar 2025 den Standort Sredzkistr. 67, D-10405 Berlin

Nach mehr als 10 erfolgreichen Jahren verabschiedet sich das polnische Restaurant Breslau, Sredzkistr. 67, D-10405 Berlin von seinen treuen Gästen.

Ab Februar 2025 übernimmt die Familie Hoang Thai Tran den Standort und bringt ein innovatives Konzept mit. Mit einer Mischung aus internationalen Trends und gesunden, kreativen Gerichten erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Angebot – von Frühstück und Brunch bis zu erfrischenden Smoothies und einzigartigen Matcha-Kaffee-Cocktails. Freuen Sie sich auf eine neue kulinarische Ära!

Das polnische Restaurant Breslau in Berlin, bekannt für seine herzliche Gastfreundschaft und kulinarischen Highlights, verabschiedet sich nach mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Tätigkeit von seinen treuen Gästen. Mit einem wehmütigen, aber auch dankbaren Blick zurück, möchten die Inhaber des Restaurants – Sebastian Rusin und sein Team – sich bei allen Gästen und Unterstützern für eine wundervolle Zeit bedanken.

„Nach über 10 Jahren voller unvergesslicher Momente und Begegnungen haben wir, aus familiären Gründen, die Entscheidung getroffen, das Restaurant abzugeben“, erklärt Sebastian Rusin. „Es war uns eine Ehre, Euch hier bewirten zu dürfen, und Ihr habt das Restaurant zu einem Ort gemacht, der nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ein Zuhause für uns war. Ab dem 1. Februar 2025 wird ein neuer Betreiber das gastronomische Erbe weiterführen.“

Das Restaurant Breslau wird fortan unter neuer Leitung und unter neuem Namen von der Familie Hoang Thai Tran geführt. Die Familie bringt umfangreiche Erfahrung aus der Gastronomie- und Bäckereibranche mit. Die Mutter der Familie hat fast zehn Jahre Erfahrung in der Bäckerei, während die weiteren Familienmitglieder mehrere Jahre in etablierten Gastronomiebetrieben tätig waren. Nun wagen sie den Schritt in die Selbstständigkeit und möchten ihr eigenes Konzept im ehemaligen Restaurant Breslau umsetzen.

Neues Konzept: Frisch, kreativ und vielseitig

Ab Februar 2025 dürfen sich die Gäste auf ein neues gastronomisches Konzept freuen, das sich durch eine spannende Mischung aus internationalen Trends und gesunden, kreativen Gerichten auszeichnet. Die Familie Hoang Thai Tran wird ein abwechslungsreiches Angebot präsentieren, das den ganzen Tag über genossen werden kann – von Frühstück und Brunch bis zu erfrischenden Smoothies und außergewöhnlichen Matcha-Kaffee-Cocktails.

Das neue Konzept umfasst:

– Frühstück & Brunch (9-17 Uhr)

– Acai Bowls

– Brioche Egg Drops

– Charcuterie Boards

– Fingerfood, Edamame, Gyozas

– Kleine Suppen & Salate

– Süße Backwaren & Kuchen

– Smoothies

– Matcha-Kaffee-Cocktails & Getränke (All Day)

– Poke Bowls

Die Familie Hoang Thai Tran freut sich darauf, die Gäste mit ihrer Leidenschaft für gute, frische Küche zu begeistern und ihnen ein neues kulinarisches Erlebnis zu bieten.

Über das Polnische Restaurant Breslau in Berlin

Das Polnische Restaurant Breslau in Berlin blickt auf mehr als 10 Jahre erfolgreicher Gastronomie zurück. Bekannt für seine herzliche Gastfreundschaft und traditionelle polnische Küche, hat das Restaurant über die Jahre zahlreiche Gäste in die Sredzkistraße 67, 10405 Berlin, eingeladen. Unter der Leitung von Sebastian Rusin und seinem Team wurde der Standort zu einem beliebten Treffpunkt für Liebhaber polnischer Gerichte und einer einzigartigen Atmosphäre.

Ab Februar 2025 übernimmt die Familie Hoang Thai Tran das Restaurant und bringt ein innovatives Konzept mit. Mit einem frischen, kreativen Ansatz, der internationale Trends und gesunde, vielseitige Gerichte vereint, wird das neue Konzept ein abwechslungsreiches kulinarisches Erlebnis bieten. Von Frühstück und Brunch bis zu Smoothies und Matcha-Kaffee-Cocktails erwartet die Gäste ein einzigartiges Angebot, das den ganzen Tag über genossen werden kann.

Ein Dankeschön und herzliche Wünsche des Teams Polnisches Restaurant Breslau in Berlin

„Wir möchten uns bei all unseren Gästen für die vielen schönen Jahre und unvergesslichen Momente bedanken“, so Sebastian Rusin weiter. „Euer Vertrauen und eure Treue haben uns stets motiviert, unser Bestes zu geben. Wir wünschen der Familie Hoang Thai Tran alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Konzeptes und bitten Euch, ihnen ebenso wie uns eine Chance zu geben.“

Im Namen des gesamten Teams des polnischen Restaurants Breslau wünscht Sebastian Rusin seinen Gästen alles Gute für das Jahr 2025.

