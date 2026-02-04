Polsterstühle YL1617 von A.B.C. Worldwide: Puristisch, funktionell und langlebig

Die Polsterstühle YL1617 von A.B.C. Worldwide vereinen beste Eigenschaften zu einem perfekten Sitzerlebnis: Durch ihr puristisches Design eignen sie sich für viele Einsatzbereiche. Ihre hochwertigen Materialien sorgen für Langlebigkeit und macht die Investition attraktiv. Nicht zuletzt punktet die Ergonomie mit hohem Sitzkomfort. Die Marke „Worldwide Seating“ steht genau für diese Eigenschaften.

Das innovative Gestell aus hochwertigem Aluminium mit täuschend echter Holzoptik

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Gestell der Polsterstühle YL1617 sieht aus, als sei es aus Holz hergestellt. Dabei besteht es aus Aluminium mit einer täuschend echt aussehenden und Holzstruktur. Wer es sieht und fühlt, wird es nicht von Holz unterscheiden können. In einem speziellen Thermo-Verfahren entsteht die besondere Optik und Haptik. Doch was ist überhaupt der Vorteil dieses des Werkstoffs Aluminium gegenüber von Echtholz? Zum einen ist Aluminium so gut wie unkaputtbar. Es hält ein Menschenleben lang und noch länger. Es altert nicht, es rostet nicht, es verwittert nicht. Außerdem ist Aluminium leicht. Gerade in der Gastronomie und in der Hotellerie ist das ein wichtiger Punkt. Denn wie oft werden hier für Veranstaltungen Stühle und Tische neu positioniert?! Auch der Begriff „Pflege“ ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn er betrifft die Arbeitszeit des Personals. Aluminium muss nicht mit Öl, Politur, Lacken oder Lasuren gepflegt werden. Feucht abwischen genügt, so dass hier effektiv Zeit gespart wird. Die hochwertige, unempfindliche Pulverbeschichtung macht es möglich. In Zeiten steigender Löhne ist das ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Zum anderen lassen sich mit Aluminium grazilere Formen erzeugen. Ein Holzgestell müsste insgesamt „dicker“ gearbeitet sein, um dieselbe Stabilität zu haben. Deshalb wirkt das Aluminiumgestell des YL1617 so elegant. Das soll nicht heißen, dass Aluminium den Werkstoff Holz generell ablösen soll. Nur bietet es sich hier aufgrund des grazilen Designs besonders an. Wer Unifarben bevorzugt, kann auch hier seinen Wunschfarbton für die Pulverbeschichtung des Gestells wählen.

Polsterstuhl mit ergonomischer Formgebung für optimalen Komfort

Der Sitz des YL 1617 ruht auf einem formschönen Sitzkreuz, der leicht gebogene Rücken ist zusätzlich abgewinkelt, um ein Höchstmaß an Bequemlichkeit zu erzeugen. So kann man viele Stunden entspannt auf den Polsterstühlen sitzen. Unterstrichen wird das Sitzerlebnis durch die leichte Polsterung. Dafür verwendet A.B.C. Worldwide ausschließlich hochwertigen Schaum mit einer relativ hohen Stauchhärte, um auch nach vielen Jahren noch „gut in Form“ zu sein.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Qualität

Das puristische Design prädestiniert die Polsterstühle YL1617 für viele Bereiche: Ob modernes Restaurant, historisches Burgcafé, Kantine oder Hotelzimmer – sie passen sich überall bedingungslos ein. Wie oft kommt es vor, dass bei der Einrichtung nur die Stühle ausgetauscht werden? Für diesen Fall sind die puristischen Polsterstühle YL1617 geradezu die perfekte Wahl, weil sie sich in jede Umgebung einpassen. Und mit der Wahl des passenden Polsterstoffs passen die Stühle garantiert in das vorhandene Ambiente Die Polsterstühle YL1617 von A.B.C. Worldwide sind eine Investition in die Zukunft: Für sie werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet: langlebiges Aluminium, hochwertiges Formholz, ein bewährter Qualitätsschaum sowie strapazierfähige Stoffe, die es unter anderem auch mit Fleckschutzausstattung gibt. www.abc-worldwide.de

A.B.C. Worldwide auf Gastro-Messen:

Intergastra Stuttgart: 7.-11.02.2026, Halle 6, Stand C21

Internorga Hamburg: 13.-17.03.2026, Halle B2 EG, Stand 131

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.