Poly ergänzt Portfolio um neue Produktfamilie Sync

USB- und Bluetooth-Speaker mit Zoom-Zertifizierung, professioneller Audioqualität und Smartphone-Ladefunktion für zuhause, unterwegs sowie das Büro

München – 15. Oktober 2020 – Poly (NYSE: PLT) hat auf der Zoomtopia 2020 die neue Produktserie Sync vorgestellt. Intelligente Freisprecheinrichtung, tragbarer Musiklautsprecher und Smartphone-Ladegerät – die neuen USB- und Bluetooth-Speaker Sync 20, 40 und 60 von Poly erfüllen gleich mehrere Funktionen. Dank professioneller Audioqualität lässt sich mit ihnen komfortabel im Home-Office, Büro oder Hotelzimmer telefonieren oder Musik hören. Die Geräte bieten zudem eine nahtlose Integration von Sprachassistenten wie Siri oder Google Voice Assistent. Die größte Ausführung, das Poly Sync 60, eignet sich besonders für den Einsatz im Büro und füllt mit seinen zwei großen eingebauten Lautsprechern Konferenzräume mit sattem, kristallklarem Sound.

Poly Sync 20 und Poly Sync 20+

Mit erstklassigem Audio und einem Drei-Mikrofon-Array sind die kleinsten Geräte der Familie, das Poly Sync 20 und Poly Sync 20+, ideale Lösungen für hybride Arbeitsumgebungen. Die Geräte sind persönliche Freisprecheinrichtung, tragbarer Musiklautsprecher und Smartphone-Ladegerät in einem. Das kompakte, schlanke Design und die Tragetasche machen die Lautsprecher zu einem idealen Begleiter für Unterwegs. Digitale Signalverarbeitungsalgorithmen stellen zudem sicher, dass Gesprächsteilnehmer auf beiden Seiten der Leitung klar zu hören sind. Eine programmierbare Taste ermöglicht es, das Sync 20 mit bevorzugten Funktionen wie Musikpause- oder -wiedergabe oder einem Sprachassistenten zu personalisieren. Der Poly Sync 20+ enthält darüber hinaus einen BT600-Adapter für nahtlose Bluetooth-Verbindungsoptionen. Das Sync 20 hat außerdem eine Zoom-Zertifizierung erhalten.

Poly Sync 40

Das Sync 40 verfügt über eine größere Reichweite als sein kleiner Bruder und erlaubt durch seinen leistungsstarken Akku Gesprächszeiten von bis zu 20 Stunden. Mit zwei drahtlos hintereinander geschalteten Einheiten lässt sich bei Bedarf die Reichweite an unterschiedliche Raumgrößen anpassen. Mit der automatischen Bluetooth-Entkopplungsoption können Geräte nach einem Meeting zudem schnell und einfach getrennt werden.

Poly Sync 60

Das Sync 60, der größte Vertreter der Sync-Familie, ist für Konferenzräume konzipiert. Mit einem Sechs-Mikrofon-Array und intelligenten LED-Funktionen kann das Gerät ebenfalls automatisch Stimmen im Besprechungsraum verfolgen. Mit seinen zwei großen eingebauten Lautsprechern füllt der Sync 60 den Raum problemlos mit sattem, kristallklarem Sound. Eine zusätzlich angeschlossene USB-Videokamera sorgt für eine vollständige AV-Verbindung.

“Die Poly Sync-Familie ist eine neue Generation intelligenter Konferenzlautsprecher, die sich perfekt zum Arbeiten und Musikhören eignen”, so Christine Roberts, Senior Vice President und General Manager für professionelle Headsets und Lautsprecher bei Poly. “Mit Sync haben wir das Thema Freisprechen neu definiert.”

“Wir freuen uns, das Poly Sync 20 als eines der ersten Freisprechgeräte die Personal USB- Speakerphone-Zertifizierung von Zoom erhalten hat”, sagte Oded Gal, Chief Product Officer bei Zoom. “Poly ist mit seinem Portfolio an Zoom-zertifizierten Geräten weiterhin wegweisend.”

Während die Poly Sync-Serie intelligente und moderne Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen bietet, unterstützt sie gleichzeitig das IT-Management durch eine einfache Geräteverwaltung und Remote-Verwaltungsoptionen. Dieser Service wird separat vertrieben.

Weltweite Verfügbarkeit

Poly Sync 20 ist ab November 2020 verfügbar. Poly Sync 40 sowie 60 folgen Anfang 2021.

Weitere Informationen zur neuen Poly Sync-Serie sind hier zu finden: www.poly.com/sync

Über Poly

Poly (Plantronics, Inc. – ehemals Plantronics und Polycom) ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das eine sinnvolle menschliche Verbindung und Zusammenarbeit ermöglicht. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly ist einer der weltweit führenden Anbieter von Headsets, Video- und Audiokonferenzen, Tischtelefonen, Analysesoftware und -diensten. Weitere Informationen finden Sie unter www.poly.com

Poly, das Propellerdesign und das Poly-Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung durch Plantronics, Inc. erfolgt unter Lizenz. Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

