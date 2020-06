Poly gibt virtuellen Einblick in umfangreiches Microsoft Teams-Portfolio

Zu den mit Microsoft Teams kompatiblen Poly-Lösungen zählen Tisch- und Konferenztelefone, Peripheriegeräte, Besprechungsraum-Zubehör sowie Lösungen zur Cloud-Video-Interoperabilität

MÜNCHEN – 22. Juni 2020 – Plantronics, Inc. (“Poly” – ehemals Plantronics und Polycom) (NYSE: PLT) hat heute die Poly & Microsoft Collaboration Virtual Roadshow 2020 angekündigt. Die Roadshow, eine virtuelle Webinar-Serie quer durch Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Asien, bietet Kunden die Möglichkeit, sich über die neuesten Microsoft Teams kompatiblen Lösungen von Poly zu informieren. Diese bieten eine vertraute Teams Rooms-Erfahrung, unterstützt durch clevere KI, und schaffen so nahtloses Nutzererlebnis. Die Poly & Microsoft Collaboration Virtual Roashow 2020 findet im Juni und Juli statt.

“Poly zeigt, wie Unternehmen den Einsatz von Microsoft Teams optimieren können. Mit einem End-to-End-Portfolio aus Tischtelefonen, Headsets, Videokonferenzlösungen und Managed Services bieten wir ein starkes Produktportfolio, mit dem sich die Zusammenarbeit über Teams deutlich verbessern lässt”, sagt Christophe Herrerias, Senior Manager Alliances Go To Market bei Poly.

Folgende Lösungen von Poly fördern die Flexibilität und produktive Zusammenarbeit für alle Nutzer von Teams:

Flexible und kollaborative Besprechungsräume:

– Poly G10-T, Poly G40-T und Poly G80-T bieten IT-Managern die Möglichkeit zur einfachen Skalierung für Besprechungsräume jeder Größe. Poly Room Solution für Teams Rooms wird nach der Zertifizierung für Microsoft Teams in den kommenden Monaten in ausgewählten Regionen erhältlich sein.

– Poly Studio X Videobars sind speziell entwickelte All-in-One-Lösungen, die Meetings und Telefongespräche über Microsoft Teams ermöglichen.

– Poly Studio ist eine Plug-and-Play-USB-Videobar, die hochauflösendes Stereo-Audio- und dynamische Videoerlebnisse mit Group Framing- und Speaker Tracking-Technologie bietet.

– Poly Trio C60 Konferenztelefone stehen im Mittelpunkt jeglicher Art von Besprechungsräumen und bieten eine unübertroffene Audioqualität sowie innovative Funktionen wie zum Beispiel Poly NoiseBlockAI, welche störende Hintergrundgeräusche reduziert.

– Poly Calisto 7200 überzeugt bei Meetings in kleinen Besprechungsräumen und Huddle Rooms.

Optimiertes Meetingerlebnis für alle Teilnehmer:

– Die Desktop-Telefone der Poly CCX Serie Teams Edition kombinieren eine native Teams-Lösung mit erstklassiger Sprach- und Audioqualität, so dass Mitarbeiter im Handumdrehen produktiv zusammenarbeiten können.

– Die Poly Voyager 4200 und Poly Voyager 5200 Office-Serie kann mit einem Schreibtischtelefon, Smartphone oder Computer verbunden werden und verfügt über eine dedizierte Teams-Taste zum sofortigen Aufruf der Teams-App. Sie bieten akustische und visuelle Warnhinweise und erleichtern die Planung eines Meetings, das Starten eines Anrufs oder die Überprüfung des Kalenders.

“Microsoft Teams ist Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit von Millionen von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt. Sie nutzen die Plattform täglich, um Ideen auszutauschen, Inhalte zu erstellen und an Projekten zusammenzuarbeiten. Durch unsere Partnerschaft mit Poly haben die Benutzer von Teams Zugang zu einer Vielzahl von einfach zu bedienenden Endpunkten, die erstklassige Audio- und Videofunktionen bieten und den Menschen helfen, ihre Arbeit zu erledigen.”, sagt Kurt Petersen, General Manager Device & Partner Sales bei Microsoft.

Poly-Lösungen bieten Reaktionsschnelligkeit für eine native Teams-Erfahrung und eine dedizierte Team-Taste. Zu den weiteren Highlights gehören Poly HD Voice und Poly MeetingAI.

Interessenten können sich an Poly wenden, um an einer virtuellen Sitzung teilzunehmen und sich als einer der ersten über die leistungsfähigsten Schreibtischtelefone, Headsets, Freisprecheinrichtungen, Videobars und Teams Room Solutions zu informieren: https://connect.poly.com/GL-EV-PS-2020-MSFTPolyVirtualEventRoadshow—EN_LP.html

Über Poly

Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly”s Headsets, Software, Telefone, Audio- und Videokonferenzlösungen, Analysen und Dienstleistungen werden weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Kommunikationslösungen für jeden Arbeitsbereich.

