POLYRACK auf der Space Tech Expo Europe 2025 in Bremen

Stand T57: Technologieübergreifender Systempartner für robuste Anwendungen

Die POLYRACK TECH-GROUP präsentiert sich vom 18. bis 20. November 2025 auf der Space Tech Expo Europe in Bremen (Stand T57) als verlässlicher Systempartner für Elektroniklösungen in besonders anspruchsvollen Umgebungen.

POLYRACK entwickelt maßgeschneiderte Elektronikgehäuse und Systemlösungen, die zuverlässig vor extremen Umwelteinflüssen schützen. Das Portfolio reicht von kompakten Embedded-Systemen für mobile und stationäre Anwendungen über kundenspezifische Frontplatten und Panels bis hin zu Komplettsystemen für sicherheitskritische Einsatzbereiche. Dank effizienter Kühlkonzepte, ergonomischer Bedienbarkeit und hoher Robustheit erfüllen die Lösungen höchste technische Anforderungen. So bietet POLYRACK ganzheitliche Systeme von der Entwicklung bis zur Serienfertigung – für anspruchsvolle Anwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Produkt-Highlights auf der Space Tech Expo Europe:

POLYRACK bietet sowohl Standard-ATR-Gehäuse ( bis 1 ATR) als auch kundenspezifische Lösungen für unterschiedliche Busplatinen (CompactPCI, VME/VME64x, VPX/OpenVPX). Die robusten ATR-Gehäuse erfüllen MIL-STD-810 (Erschütterung, Vibration) und MIL-STD-461 (EMV) und sind in verschiedenen Kühlvarianten erhältlich (Konvektion, Luftstrom, Konduktion, Hybrid mit Flüssig- oder Luftkühlung). Besondere Ausführungen sind u. a. die 4MCU-ARINC-600-Gehäuse mit Hybridkühlung und hoher Leistungsaufnahme sowie das robuste SFF-ATR-Gehäuse mit Konduktionskühlung nach ARINC 404A.

Zu den Einsatzbereiche gehören u. a.:

oIndustrie: Power Management, Avionik, Radar, Flugkontroll- und Managementsysteme

oSicherheits- & Kommunikationssysteme: Luftraumüberwachung, Navigation, Steuerung, Kommunikationssysteme

oVerteidigung: Überwachung und Kontrolle, Führung, Kommunikation, Avionik, Brandschutz, Navigation

Mit umfassender Entwicklungskompetenz begleitet POLYRACK seine Kunden von der Idee über das Design und Prototyping bis hin zur Serienfertigung. Weitere Informationen zur Messepräsenz unter: www.polyrack.com

Über die POLYRACK TECH-GROUP ( www.polyrack.com)

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China, Großbritannien und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit über 500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen summierten Umsatz von 98 Millionen Euro in der Gruppe.

