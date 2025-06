Polytechnik: 60 Jahre Erfahrung

als Basis für Stabilität und zukünftiges Wachstum in der Biomasse-Technologie

Die Polytechnik Gruppe feiert ihr 60-jähriges Bestehen und unterstreicht damit ihre Position als etablierter und verlässlicher Partner für nachhaltige Energielösungen aus Biomasse sowie CO-neutrale und CO-negative Technologien. Das Jubiläum markiert nicht nur eine lange Tradition, sondern auch die Grundlage für weiteres Wachstum und Innovation in einem sich dynamisch entwickelnden Markt.

Kernkompetenzen: Verbrennung, Vergasung und Carbonisierung von Biomasse

Polytechnik bietet technologisch ausgereifte Lösungen in drei zentralen Bereichen an. Im Rahmen des Geschäftsbereichs PolyCombustion entwickelt und baut das Unternehmen Verbrennungssysteme für eine breite Palette von Biomassebrennstoffen, die eine effiziente Energieerzeugung ermöglichen. Diese Anlagen im Leistungsbereich von 1 MW bis 40 MWth zeichnen sich durch minimale Emissionen, eine vollautomatische Verbrennungsregelung und höchste Wirkungsgrade aus. Weiterhin verfügt Polytechnik über die PolyCarbonisation-Technologie, ein Verfahren zur Herstellung von Biokohle, die in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden kann. Die Anlagen erreichen eine Jahresproduktionsleistung von bis zu 25.000 Tonnen pro Produktionslinie. Zudem werden Torrefizierungsanlagen mit einer Jahresproduktionsleistung von bis zu 60.000 Tonnen pro Produktionslinie angeboten, die feste Biomasse in ein lagerfähiges und transportables, torrefiziertes Material umwandeln. Die dritte der drei Kerntechnologien ist PolyGasification, eine fortschrittliche Vergasungstechnologie zur flexiblen Umwandlung von Biomasse in Energie. Mit der PolyHeld wird eine emissionsarme und effiziente Wärmeversorgung im niedrigen Leistungsbereich von 400 kW bis 3 MW realisiert. Die Kombination eines Gegenstromvergasers mit einer gezielt gestuften Verbrennung ermöglicht Wirkungsgrade von über 92% – ohne zusätzliche Rauchgasreinigung. Für höhere Leistungen steht das Kombi Power System zur Verfügung, das thermische Leistungen von 990 kW bis 20 MW und elektrische Leistungen von 250 kW bis 5 MW ermöglicht.

Das kürzlich fertiggestellte Taaleri-Projekt in Finnland, aktuell die größte Torrefizierungsanlage in Europa, bei dem Polytechnik Schlüsselkomponenten lieferte, ist ein Beispiel für die Expertise des Unternehmens. Die Anlage wird jährlich bis zu 60.000 Tonnen Biokohle produzieren, die als nachhaltiger Ersatz für fossile Brennstoffe dienen werden.

Erweiterte Geschäftsführung und strategische Schwerpunkte

Mit der Erweiterung der Firmenleitung auf ein Team aus drei Geschäftsführern unterstreicht Polytechnik ihren Fokus auf strategische Weiterentwicklung und organisatorische Stabilität.

Lukas Schirnhofer hebt vor: „Wir haben gemeinsam mit unseren Kunden viele Meilensteine erreicht und blicken nun optimistisch in die Zukunft. Einer unserer jüngsten Erfolge ist die Zusammenarbeit mit der EVN, dem größten Energieversorger Österreichs. Mit der Vergabe der Aufträge zeigt die EVN ihr Vertrauen in uns und unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich nachhaltiger Energie.“

Heinz Grossmann betont: „Polytechnik positioniert sich als global agierendes Technologieunternehmen im Bereich nachhaltiger Energie. Die strategische Weiterentwicklung konzentriert sich auf CO-neutrale oder CO-negative Lösungen, insbesondere die Kohlenstoffsequestrierung durch Biokohle im Rahmen unserer PolyCarbonisation-Technologie.“

David Schacherleitner fokussiert auf interne Prozesse: “ Wir legen Wert auf eine Unternehmenskultur, die Eigenverantwortung und Teamgeist fördert. Im Bereich der Prozessoptimierung erwarten wir einen deutlichen Fortschritt durch die Digitalisierung, um höhere Effizienz und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten.“

Die Polytechnik Gruppe beschäftigt derzeit rund 240 Mitarbeiter. Mit einem Exportanteil von 95% agiert das Unternehmen global und unterhält mehr als 15 Engineering-, Vertriebs- und Serviceniederlassungen in ganz Europa sowie Stützpunkte in Asien und Ozeanien. Diese internationale Ausrichtung und das umfassende Netzwerk gewährleisten eine kundennahe Betreuung und die erfolgreiche Realisierung von Projekten weltweit.

Seit 60 Jahren planen, konstruieren, fertigen, montieren und nehmen wir Biomasseheizkraftwerke in aller Welt in Betrieb.

Wir entwickeln lokale Lösungen für den globalen Markt. Unser Fokus liegt dabei auf bisher ungenutzten biogenen Reststoffen, die weitestgehend im Kreislauf verwendet werden und somit entschieden zur Defossilisierung der globalen Wirtschaft beitragen. Durch das Entwickeln neuer kollaborativer Modelle und die ständige technologische Weiterentwicklung tragen wir einen Teil zur Lösung der größten Herausforderung unserer Zeit bei, dem Klimawandel und seinen Folgen. Dieser Grundsatz erspart nicht nur lange Transportstrecken und reduziert Rohstoffabhängigkeiten, sondern trägt maßgeblich zur lokalen Wertschöpfung bei. Die Transformation zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Wirtschaft ist für uns ein globales Thema, zu dem wir mit unseren lokalen Lösungen einen Beitrag leisten wollen.

