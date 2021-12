Poolsaugertest.de – der Ratgeber für die Poolreinigung!

In Zeiten von Corona haben sich viele Menschen einen eigenen Pool oder einen Whirlpool für den heimischen Garten gekauft, um dann etwas Urlaubsfeeling zu bekommen.

Was viele vor dem Kauf eines neuen Pools nicht bedacht haben, ist die Tatsache, dass ein Pool viel Pflegeaufwand verursacht, damit das Wasser kristallklar bleibt. Viele Laien glauben, dass es ausreicht ein wenig vom Chlor in den Pool zu kippen, damit das Wasser nicht kippt – Dem ist nicht so. Selbst ein kleiner Whirlpool ist im Vergleich zu großen Aufstellpools nicht einfacher zu reinigen, weil das Verfahren immer dasselbe bleibt.

Wäre da bloß ein hilfreicher Ratgeber der hilfreiche Tipps zur Problembehandlung bietet und einen bei der Poolpflege unterstützt. So ein Ratgeber findet sich auf der Seite von poolsaugertest.de, die neben Produktberichten kostenlose Anleitungen für die Poolpflege bereitstellt.

Zwar finden sich im Internet viele Tipps auf Foren, aber meistens sind das Laien die falsche Informationen an ahnungslose Poolanfänger weiterreichen. Unter https://poolsaugertest.de/ascorbinsaure-pool/ finden Sie entsprechend professionelle Ratschläge.

Die Folgen einer falschen Wasseraufbereitung im Swimming-Pool lassen nicht auf sich lange warten und treten wie folgt auf:

-Der Chlorgehalt im Pool steigt über das Optimum von 0,3 bis 1,5 mg/l und stellt ein wesentliches Gesundheitsrisiko für alle Badenden dar.

-Es kommt zu Eintrübungen des Poolwassers und der Pool fängt an schlecht zu riechen.

-Der Pool wird durch den verstärkten Algenwuchs komplett grün und verursacht extra Aufwand bei der Reinigung.

-Es entstehen erhöhte Kosten bei der Regulierung der Laufzeiten der Filteranlage.

-Weiterhin werden unnötige Kosten durch einen übermäßigen Einsatz von Chlor und anderen Desinfektionsmitteln verursacht.

-Die Umwelt wird durch die Anwendung verschiedener Chemikalien wie Metall-Entferner oder Phosphat-Entferner belastet.

Dabei ist die Reinigung und Pflege eines Pools einfach, wenn man die Grundlagen erlernt hat.

Im Wesentlichen werden Eintrübungen im Poolbecken verhindert, wenn man sich an folgende Tipps aus dem Blog hält.

-Die Poolpumpe zusammen mit der Sandfilteranlage täglich für mindestens 6 bis 8 Stunden durchlaufen. Das sorgt für die notwendige Wasserumwälzung im Pool.

-Ein regelmäßiger Wassertest sorgt dafür, dass die Parameter im Idealbereich bleiben. Dazu gehört die Kontrolle der Alkalinität (Säurekapazität) bei 80 – 120 mg/l, ein pH-Wert im Bereich zwischen 7,2 – 7,6 und die Calciumhärte zwischen 200 und 400 mg/l (ppm).

-Poolsaugertest.de empfiehlt Di-Chlor oder Tri-Chlor für die Desinfektion des Poolwasser zu nutzen und auf Vitamin-C im Pool oder einen gelegentlichen Chlorschock zu verzichten, indem man eine Chlortablette im Dosierschwimmer hält. Alternativ eignet sich Aktivsauerstoff oder Biguanid als Pool-Desinfektionsmittel, wobei Aktivsauerstoff eher nur im Whirlpool eingesetzt wird, um die Kosten niedrig zu halten.

-Zum Schluss wird ein wenig vom nicht-schäumenden Algizid in das Poolwasser gekippt, um den Algenwuchs zu hemmen.

Hält man sich an diese Schritte, steht dem Badespaß im eigenen Pool nichts mehr im Wege.

Die besten Poolsauger im Test: https://poolsaugertest.de/poolsauger-test/

Aber natürlich liegt es weiterhin in der Verantwortung des Poolbesitzer, das Becken wöchentlich 2 bis 3x mit einer Beckenbürste zu schrubben und Ablagerungen zu lösen.

Eine Erleichterung dafür ermöglichen automatisierte Poolsauger, die an die Sandfilteranlage angeschlossen werden, oder hochmoderne Poolroboter, die neben dem Boden Treppen und Wände reinigen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite: https://poolsaugertest.de/

Über Poolsaugertest.de:

Poolsaugertest.de ist ein öffentlicher Blog in dem anfänglich Poolreiniger vorgestellt wurde. Aufgrund der wachsenden Nachfrage der Leser im Bereich der Wasseraufbereitung weitete sich die Seite zu einem umfangreichen Ratgeber für die Poolpflege aus.

