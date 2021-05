Popschlager Sängerin Whitney Winter löst Herzalarm aus!

Seit einem Jahr begeistert Whitney Winter ihre Fans mit neuen Popschlager Titeln, die es in sich haben.

Nach ihrer Debutsingle “Wenn ich die Sterne seh”, die sofort in diverse Musikcharts einstieg, folgte gleich der nächste Hit der jungen Sängerin, der den Titel “In der Nacht” trägt. Beide Songs spielten innerhalb weniger Tage jeweils über 400.000 Streams und Downloads ein. Auf beide Singles folgten die entsprechenden Musikvideos und somit wurde die Musikwelt auch visuell auf das Musiktalent aus Gießen aufmerksam.

In Hamburg nahm sie zusammen mit Erfolgsproduzent Helge Zumdieck im Medienbunker, ihren neuen Titel “Herzalarm” auf.

Whitney schrieb den Text und Helge Zumdieck komponierte und produzierte ihren aktuellen Hit.

Der Song stieg noch in der gleichen Nacht der Veröffentlichung auf Platz 5 der Itunes Schlagercharts ein.

Beim Konzernriesen Amazon ist die Single momentan auf Platz 1 der Bestseller/Aufsteiger der Woche. “Ich bin einfach nur glücklich”, sagt die junge Künstlerin über Ihren Erfolg in einem Interview. “Wir haben das alles bisher im Alleingang geschafft, ganz ohne Plattenfirma. Ich hoffe jetzt einfach das nun endlich ein großes Musik Label auf mich aufmerksam wird und mich unter Vertrag nimmt”, so die Sängerin hoffnungsvoll weiter. Whitney Winter läuft in vielen Radiostationen in der Rotation. Ihre Lieder werden täglich in diversen Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in vielen Ländern außerhalb der EU gespielt.

“Ich danke den Radiomoderatoren von ganzem Herzen”, so die Künstlerin neulich im Radiointerview. “Ohne deren Hilfe hätte ich dies nie geschafft”. Danke gilt auch den Fans, die ihr zahlreich schreiben und ihr Hoffnung machen.

Hoffnung auf eine Karriere die nur einen Weg geht… ganz nach oben!

Die neue Single von Whitney Winter “Herzalarm” ist seit dem 16.05.2021 auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Ein Remix von “Herzalarm” ist im Produktionsmodus und kommt in den nächsten Tagen auf den Musikmarkt.

Whitney Winter eine Künstlerin die mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem modernen Sound die Massen begeistert.

