Anleitungen zum Sucht-Ausstieg.

Pornout – Dein Weg raus: Ein Augenoeffner fur Pornosuechtige.

Nik Freys Buch “Pornout – Dein Weg raus.” ist ein Muss fur alle, die ihren Pornokonsum

reduzieren oder aus der Sucht aussteigen wollen.

Die Pornoindustrie ist riesig und wer erst einmal darin gefangen ist, kann schnell in die Sucht abgleiten. Der Autor Nik Frey war selbst mehr als 15 Jahre lang pornosuechtig und versteht, was es heißt, einen Weg aus der Sucht finden zu muessen. Mit seinem gut strukturierten Ratgeber bietet er nun Hilfe an, die er damals auch gerne bekommen haette. Freys Buch “Pornout – Dein Weg raus.” teilt die ganz individuelle Sucht-Geschichte des Autors und beeindruckt durch Fundiertheit und Vollstaendigkeit. Es beinhaltet fachliche Erklärungen und viele praxisnahe Übungen, um den Ausstieg aus der Sucht zu ermoeglichen.

Der Autor Nik Frey zeigt mit viel Einfuehlungsvermoegen und Verstaendnis Wege aus der Sucht auf. Erfahren Sie in einer empathischen Lekture, ob Sie ueberhaupt pornosuechtig sind und was die Ursachen fur diese Sucht sein koennen. Sie erfahren, wie sporadischer Pornokonsum schnell zu einer Sucht werden und welche Auswirkungen diese haben kann. Vor allem jedoch lernen Betroffene, was die wichtigsten Faktoren fur einen erfolgreichen Ausstieg sind.

Das Buch “Pornout – Dein Weg raus.” von Nik Frey ist verstaendlich, praegnant und ueberhaupt nicht banal. Pornosucht wird in Freys Buch ernstgenommen. Sie erhalten einen klaren Plan fuer den Ausstieg und zwar durch praktische Uebungen und Hilfsmittel. Zudem beinhaltet das Buch auch hilfreiche Anleitungen fuer Partner/innen von Pornosuechtigen und zeigt diesen auf, wie sie ihren Partner unterstuetzen koennen. Ursina Brun del Re hat das Vorwort & Interview zum Buch verfasst.

“Pornout – Dein Weg raus.” von Nik Frey ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00636-2 zu bestellen.

