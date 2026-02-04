PORR Hochbau West realisiert Neubauprojekt K10K in Köln

Die Düsseldorfer Niederlassung des PORR Hochbau West setzt das Neubauprojekt K10K in der Kapuzinerstraße 10 um. Im Auftrag der PATRIZIA, entsteht im Kölner Stadtteil Weidenpesch ein modernes Gebäudeensemble mit Kindergarten und Wohnungen. Der Baustart erfolgte im November 2025, die Fertigstellung ist für August 2027 vorgesehen.

Weidenpesch im Stadtbezirk Nippes vereint Tradition und Natur: Die historische Galopprennbahn und das Naturschutzgebiet „Am Ginsterpfad“ schaffen eine attraktive Mischung aus urbanem Leben und grünen Rückzugsorten – die ideale Umgebung für das neue Wohn- und Kindergartenprojekt.

Nachverdichtung mit Mehrwert: Neubau ersetzt alten Kindergarten

Das Projekt umfasst die Nachverdichtung eines bestehenden Wohnkomplexes. Anstelle des eingeschossigen Kindergartens entsteht ein siebengeschossiger Neubau in Massivbauweise, der sich dreiseitig an die bestehenden Wohngebäude anschließt. Im Erd- und ersten Obergeschoss wird ein viergruppiger Kindergarten untergebracht, darüber entstehen 16 schlüsselfertige Wohneinheiten auf vier Geschossen. Ergänzt wird das Hauptgebäude durch einen ein- bis zweigeschossigen Gartenanbau. Insgesamt verfügt der Neubau über eine Bruttogrundfläche von 2.927,21 Quadratmetern.

Nachhaltige Bauweise mit Fokus auf DGNB-Silber-Zertifizierung

Die Architektur setzt auf Nachhaltigkeit: Geplant sind eine wärmegedämmte Fassade mit Riemchenverkleidung, begrünte Flachdächer sowie eine Solaranlage und Wärmepumpe für die Energieversorgung. Zudem strebt das Projekt die DGNB-Zertifizierung in Silber an. Im Untergeschoss befinden sich Technik- und Abstellräume sowie die Anbindung an die bestehende Tiefgarage.

Die Baustelle bringt besondere Herausforderungen mit sich. Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die rückwärtige Grünanlage, da die Tiefgaragendecke nur eine begrenzte Lastreserve aufweist. Eine temporäre Baustraße wird eingerichtet und vor Beginn der Garten- und Landschaftsbauarbeiten zurückgebaut. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz der Bestandsbäume sowie der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften für den Kindergarten. Zudem werden die Arbeiten so geplant, dass Einschränkungen für die Anwohner möglichst gering bleiben.

Bildquelle: © Architekt Esser