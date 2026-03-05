PORR unterstützt Modernisierung der militärischen Infrastruktur

Serielle Bauweisen stärken Leistungsfähigkeit der Streitkräfte

Die PORR festigt ihre Rolle als kompetenter Partner für den Bau und die Modernisierung militärischer Infrastruktur in Deutschland. Im Rahmen des bundesweiten Infrastrukturprogramms für neue militärisch genutzte Unterkünfte bietet das Unternehmen maßgeschneiderte, serielle und wirtschaftliche Baukompetenz, die sowohl funktionalen als auch sozialen Anforderungen gerecht werden. Ein Beispiel ist die Sanierung der Smith Barracks in Baumholder, bei der umfassende Modernisierungen durch den PORR Government Services vorgenommen wurden.

In Deutschland steht die Bundeswehr vor einer ihrer größten Modernisierungsphasen der vergangenen Jahrzehnte. Bis 2031 entstehen deutschlandweit 76 neue Unterkunftsgebäude mit mehr als 7.000 modernen Stuben. Ursachen sind der steigende Personalbedarf, erhöhte Anforderungen an Sicherheit und Qualität sowie die Entlastung der Bauverwaltungen.

Durch serielle Typenarchitektur, modulare Planungsgrundlagen und industrielle Vorfertigung können Bauzeiten signifikant verkürzt und Qualitätsstandards gesichert werden – ein strategisches Ziel des Verteidigungsministeriums und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Für Bauunternehmen eröffnen sich attraktive Marktchancen in einem stabil wachsenden Segment. Die Nachfrage nach Revitalisierung und wirtschaftlichen Neubauformen steigt laut Branchenanalysen kontinuierlich, besonders bei sicherheitsrelevanter Infrastruktur.

Kompetenz im Bau sicherer, moderner und wirtschaftlicher Unterkünfte

Das erfolgreich abgeschlossene Großprojekt in den Smith Barracks, Baumholder, unterstreicht die Leistungsfähigkeit der PORR im Bau und in der Sanierung militärischer Unterkünfte.

Die Sanierung umfasste unter anderem die vollständige Modernisierung der Wohnräume, neue Raumkonzepte mit mehr Licht und Komfort sowie die Einhaltung strenger Sicherheitsvorgaben. Technisch komplexe Maßnahmen, wie das Ersetzen einer Gewölbedecke durch eine Stahlbetonplatte zur Integration einer Sprinkleranlage, wurden umgesetzt. Kritische Wärmeversorgungssysteme blieben während der Bauarbeiten in Betrieb.

Die Kombination aus technischer Präzision, sicherheitsrelevantem Know-how und effizienter Bauabwicklung positioniert sich das Unternehmen als verlässlichen Partner für militärische Bauprogramme.

Serielles und modulares Bauen als strategischer Vorteil

Serielle Typenarchitektur – das bedeutet standardisierte Grundrisse, vorgefertigte Bauelemente und damit deutlich kürzere Bauzeiten. Industrielle Vorfertigung und standardisierte Gebäudetypen ermöglichen eine schnelle Umsetzung und reduzieren Kosten und Komplexität. Erfahrungen aus internationalen Sicherheitsprojekten sowie die Kompetenz als Komplettanbieter – von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe – tragen zur effizienten Realisierung von Neubauten und Sanierungen bei.

Neben wirtschaftlichen Vorteilen leisten serielle Bauweisen auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Der Fokus auf Bestandserhalt und Revitalisierung, optimierte Materialverwendung sowie energieeffiziente Gebäudestandards unterstützen die ökologischen Zielsetzungen im öffentlichen Bauen.

Zukunftsaussichten: Partner im Modernisierungsjahrzehnt

Mit Blick auf das kommende Jahrzehnt der sicherheits- und verteidigungspolitischen Neuausrichtung wird die Nachfrage nach leistungsfähigen Baupartnern weiter steigen. Neben Neubauten gewinnt insbesondere die Revitalisierung bestehender Liegenschaften an Bedeutung. PORR bringt alles mit, was für das Modernisierungsprogramm der Bundeswehr zählt: Erfahrung, Prozesssicherheit, technisches Spezialwissen und die Fähigkeit, große Infrastrukturvolumina effizient abzuwickeln.

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

