Porsche Cars North America nimmt ChargePoint und Roaming-Partner erfolgreich in den Porsche Charging Service auf

Partnerschaft erhöht Zahl der verfügbaren Ladestationen im Porsche Charging Service erheblich

Atlanta, 15.05.2025 – Porsche Cars North America, Inc. (PCNA) gibt die erfolgreiche Integration von mehr als 97.000 zusätzlichen Ladestationen in den Porsche Charging Service bekannt. Kunden des Porsche Charging Service stehen in den Vereinigten Staaten damit insgesamt 102.000 Ladestationen zur Verfügung. Weitere sollen im Lauf des Jahres folgen.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Porsche und den Umstieg zur Elektromobilität“, sagt Timo Resch, Präsident und CEO von PCNA. „Wir wissen, dass Flexibilität und Auswahl wichtig sind. Immer mehr Kunden in den USA kaufen Porsche-Fahrzeuge mit Elektroantrieb und wir möchten ihnen exakt das komfortable Ladeerlebnis zu bieten, das sie erwarten.“

Den Zugang zu ChargePoint und seinem Roaming-Partner-Ökosystem können Kunden über die MyPorsche-App aktivieren. Er ist aktuell für alle Nutzer verfügbar, die sich für den Porsche Charging Service Premium Plan entschieden haben, oder die sich innerhalb der Inklusiv-Periode des Porsche Charging Service befinden. Kunden des Porsche Charging Service Base-Tarifs erhalten den Zugriff später diesen Sommer. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit der MyPorsche-App können Fahrer die meisten J1772- und CCS1-Ladestationen einfach finden, nutzen und dort bezahlen. Diese Partnerschaft stärkt die bestehende Integration mit Electrify America. Sie ermöglicht Porsche EV-Kunden über die MyPorsche-App den Zugang zu Ladenetzwerken innerhalb des ChargePoint-Roaming-Ökosystems wie unter anderem ChargePoint®, EV Connect®, EVgo® , Flo®, EvGateway™ und Ionna™.

Die vollständige Liste der Netze, zu denen ChargePoint über die MyPorsche-App Zugang ermöglicht, sowie weitere Informationen finden Sie hier.

Bilder finden Sie hier.

