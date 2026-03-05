Poseidon Expeditions präsentiert neue Saison 27/28

Polarexpeditions-Kreuzfahrten mit Fokus auf Small-Ship-Expertise und gehobenen Komfort

Poseidon Expeditions, ein weltweit bekannter Anbieter für Polarexpeditionen, gibt heute den Start seiner neuen Reisesaison in die Arktis und Antarktis bekannt. Die Expeditionen bieten anspruchsvollen Reisenden eine seltene Kombination aus authentischer Entdeckung, persönlichem Service und raffiniertem Komfort an Bord eines kleinen und komfortablen Schiffs. Für Frühbucher gibt es auf fast alle Reisen 25% Frühbucherrabatt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in den abgelegensten Polarregionen der Welt unterstreicht Poseidon Expeditions erneut seinen Ruf für bedeutungsvolle Reiseerlebnisse und durchdachtes Expeditionsfahrten. Die neuen Reiserouten für 2026/2027 umfassen dabei sowohl die klassische Antarktis als auch spektakuläre Ziele im hohen Norden.

Die Highlights der neuen Saison: Termine und Routen

Die kommende Arktis-Saison startet im Mai 2027 mit Entdeckungsreisen zu den Britischen Inseln und Färöern, bevor der Fokus ab Juni auf den hochpolaren Regionen liegt. Zu den

Höhepunkten zählen:

Spitzbergen-Erkundungen (Juni & Juli 2027): Mehrere Termine für intensive Fahrten wie „Das Beste von Spitzbergen“ und „Abenteuer Arktis“ zur Zeit der Mitternachtssonne.

Ostgrönland (September 2027): Eine Expedition nach Grönland und zu den Polarlichtern im Scoresbysund.

Die Antarktis-Saison 2027/28 beginnt im Oktober und bietet umfassende Erlebnisse im Südpolarmeer:

Falklandinseln & Südgeorgien (Okt. & Nov. 2027): Ausführliche Tierbeobachtungsreisen, darunter das „Tierparadies der Subantarktis“ zum Start der Saison.

Antarktische Halbinsel (Dez. 2027 – Feb. 2028): Klassische Expeditionen ins „Reich der Pinguine und Eisberge“, inklusive besonderer Festtagsreisen über Weihnachten und Neujahr im Dezember 2027.

Unvergleichlicher Zugang und intimes Expeditionserlebnis

Das Herzstück des Angebots von Poseidon ist das speziell für Expeditionen konzipierte Schiff M/V Sea Spirit. Als Kleinschiff bietet es Möglichkeiten, die großen Kreuzfahrtschiffen verwehrt bleiben: direkter Zugang zu entlegenen Fjorden, verborgenen Kanälen und abgelegenen Anlandestellen. Der Größenvorteil ermöglicht es allen Gästen, das Schiff gleichzeitig zu verlassen – ohne die auf größeren Schiffen üblichen Gruppenrotationen -, wodurch die Zeit an Land in den atemberaubenden Zielgebieten maximiert wird.

Die Größe der Sea Spirit fördert zudem ein echtes Gemeinschaftsgefühl zwischen Passagieren und Crew. Mit Platz für bis zu 114 Gäste schafft das Schiff die Balance zwischen einer angenehmen sozialen Atmosphäre und der Freiheit, die polare Welt ohne die Einschränkungen massentouristischer Kreuzfahrten zu erkunden.

Komfort, Service und Bordleben

Obwohl die Sea Spirit für echte Expeditionen gebaut wurde, müssen Gäste nicht auf Komfort oder Annehmlichkeiten verzichten. Das Schiff verfügt über großzügige Kabinen, öffentliche Lounges, ein Restaurant mit freier Platzwahl und sorgfältig gestaltete Gemeinschaftsbereiche, die zu Entspannung, Gespräch und gemeinsamen Entdeckungen einladen.

Die Gäste können durch Fachvorträge (die alle auf Deutsch übersetzt werden), Briefings und abendliche Rückblicke („Recaps“), die von einem erfahrenen Team aus Polarspezialisten geleitet werden, tief in die Materie eintauchen. Ob beim Entspannen in der Lounge, beim Abendessen oder beim Beobachten der Polarlandschaften vom Deck aus – die Reisenden erleben ein Gleichgewicht zwischen Abenteuer und Komfort, das auf See nur selten zu finden ist.

Experten-Crew und Wissensvermittlung

Jede Expedition wird von einem erfahrenen Team aus Fachleuten geleitet, darunter Naturforscher, Wissenschaftler und Guides mit fundierten Kenntnissen über polare Ökosysteme. Ihre Expertise bereichert die Reise durch lehrreiche Vorträge und Landausflüge, welche die Geschichte, Tierwelt und Geologie der jeweiligen Region lebendig werden lassen.

Dieser Fokus auf Bereicherung geht über reines Sightseeing hinaus: Optionale Aktivitäten wie Kajakfahren und intensive Zodiac-Exkursionen bieten den Gästen die Möglichkeit, die Umwelt hautnah zu erleben.

Engagement für Umweltverantwortung

Poseidon Expeditions verpflichtet sich zu höchsten Standards des verantwortungsbewussten Reisens. Das Unternehmen hält sich strikt an die Richtlinien der IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) und der AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators). Die Betriebsabläufe sind darauf ausgelegt, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und die fragilen Ökosysteme zu schützen.

Wer früh bucht spart bis zu 25%

Wer seine Reisen im voraus plant, erhält auf fast alle Abfahrten 15% Rabatt auf Dreibett Suite; 25% Rabatt auf Main Deck, Single, Classic, Superior, Deluxe, Premium und Eigner Suite). Der Rabatt ist bis zum 30. September 2026 gültig.

Über Poseidon Expeditions

Poseidon Expeditions ist seit 1999 ein Pionier im Bereich der Polarexpeditions-Kreuzfahrten. Mit dem Fokus auf Kleinschiff-Expeditionen und personalisierten Service bietet das Unternehmen tiefgreifende Reiseerlebnisse für Abenteurer, welche die entlegensten Winkel der Erde erkunden möchten.

Link für mehr Informationen:

https://poseidonexpeditions.de/

