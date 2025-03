Positive Leadership Masterclass in Berlin

In einem Kompakt-Seminar des Beratungsunternehmens Positivity Guides lernen erfahrene Führungskräfte, wie sie durch eine „Positive Führung“ in einem von Veränderung geprägten Umfeld ihre Wirksamkeit bewahren und fördern können.

Aktuell stehen viele Führungskräfte aufgrund der zahllosen Veränderungen, die sich in ihren Unternehmen und deren Umfeld vollziehen, vor der Herausforderung, dafür zu sorgen, dass

-die Zuversicht ihrer Mitarbeitenden,

-ihre Bindung ans Unternehmen und

-ihre Identifikation mit ihren Aufgaben

bewahrt bleiben. Hierbei hilft ihnen ein Führungsstil, der die Zufriedenheit und somit das Engagement der Mitarbeitenden erhöht, weil er sich an den stärkenbasierten Führungsprinzipien und die Resilienz fördernden Strategien aus der Positiven Psychologie orientiert.

Wie eine solche „Positive Führung“ funktioniert, das erfahren Führungskräfte, die ihre Wirksamkeit auch unter den veränderten Rahmenbedingungen bewahren oder gar steigern möchten, in einer Masterclass, die das Beratungsunternehmen und Trainingsinstitut Positivity Guides am 25./26. Juni 2025 in Berlin durchführt. In dem zweitägigen Seminar stellen Elke Katharina Meyer, Frank Nesemann und Thomas Achim Werner, die gemeinsam das Führungsteam der Positivity Guides, Berlin/Braunschweig (www.positivity-guides.de) bilden, den Teilnehmenden, die für ihre Führungsrolle relevanten und im Betriebsalltag leicht anwendbaren Erfolgsfaktoren der Positiven Psychologie bzw. eines Positive Leadership vor. Außerdem reflektieren die drei Autoren des Buchs „Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern“ mit ihnen ihr bisheriges Führungsverhalten und definieren mit ihnen Wege, um in ihrem Umfeld eine neue, zukunftsweisende und -fähige Führungskultur zu etablieren.

Die Positive Leadership Masterclass besteht aus drei Bausteinen:

1.Analyse des persönlichen Positive Leadership Level (mit dem PERMA-Lead Profiler): Die Führungskräfte erfahren anhand einer wissenschaftlich fundierten Selbsteinschätzung, wie intensiv sie Positive Leadership bereits leben.

2.Persönliches Auswertungsgespräch zum PERMA-Lead Profiler: Die Seminarleiter werten in einem vertraulichen Rahmen mit den einzelnen Führungskräften die Ergebnisse ihrer Analyse aus. Die Führungskräfte erfahren, wo sie aktuell stehen und was ihr nächsten Entwicklungsschritte sein sollten.

3.2-tägiges Life-Training „Positive Leadership Masterclass“: Die Teilnehmer lernen mit gleichgesinnten Führungskräften die Positive Leadership-Prinzipien und -Werkzeuge kennen und trainieren diese anzuwenden und so ihre Führungskompetenz auf ein neues Level zu heben. Zudem entwerfen sie Strategien, um ein Positive Leadership in ihrem Arbeitsalltag Schritt für Schritt umzusetzen.

Die Zahl der Teilnehmenden an der Positive Leadership Masterclass ist auf maximal 16 begrenzt. Der Preis für die Teilnahme beträgt 2.520 Euro (zzgl. MwSt. – Fruhbucheroptionen und Gruppenpreise auf Anfrage). Auf Wunsch führen die Positivity Guides die Positive Leadership Masterclass – ebenso wie anderen von ihnen angebotenen Trainingsformate – auch firmenintern durch. Nähere Infos hierüber finden Interessierte auf der Webseite der Positivity Guides (www.positivity-guides.de ) in der Rubrik „Angebote“.

Die Positivity Guides, Berlin und Braunschweig, sind darauf spezialisiert, eine Positive Leadership Kultur in Unternehmen zu implementieren. Sie machen deren Führungskräfte und Teams u.a. in Workshops, Trainings, Coachings und Beratungsprojekten mit einer Fülle von auf der Positiven Psychologie basierenden Modellen und Techniken vertraut, die in der betrieblichen Praxis zu einer positiven Veränderung und Weiterentwicklung führen.

Dabei werden Elke Katharina Meyer, Thomas Achim Werner und Frank Nesemann, die gemeinsam das Lead-Team der Positivity Guides bilden und das Buch „Positiv führt! Mit Positiv Leadership Teams und Organisationen empowern“ verfasst haben, von einer Vielzahl von Trainern, Beratern und Coaches unterstützt. Diese sind wie sie alle zertifizierte PERMA-Lead Berater.

Firmenkontakt

Positivity Guides eGbR

Elke Katharina Meyer

Alt-Stralau 44

10245 Berlin

+49 (0) 30 893 77 950



https://www.positivity-guides.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater

Bernhard Kuntz

Kranichsteiner Str. 101

64289 Darmstadt

+49 (0) 6151-896590



https://www.die-profilberater.de

