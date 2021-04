Positivere Stimmung in der Interim Management Branche

Die aktuellen Ergebnisse des Corona-Stimmungsbarometers Vol. 6 der Interim Profis

Die Stimmung in der Interim Management-Branche steigt

Die aktuelle Lage in Deutschland spitzt sich wieder zu: die dritte Welle hat uns gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich erreicht. Neue Einschränkungen auf nationaler Ebene stehen bevor und rigorosere Auflagen der Politik für die Unternehmen in Deutschland stellen die Chefetagen vor weitere Herausforderungen. Dies hat ebenso wie schon im ganzen letzten Jahr auch Auswirkungen auf die Arbeit der interimistischen Fachkräfte.

Die Anzahl und Art der Mandate ändert sich und auch die Funktionen und Aufgabenschwerpunkte müssen teilweise neu definiert werden.

Deshalb wollten die Interim Profis von ihren Interim Manager*innen genauer wissen, wie diese Herausforderungen aussehen, welche Branchen und welche Funktionen aktuell im Focus stehen und wie sich die allgemeine und berufsbezogene Stimmung in der Interim Management-Branche im Vergleich zum letzten Jahr verändert hat.

Die aktuellen Ergebnisse der Onlinebefragung Vol. 6 zeigen nach einem Jahr Corona, dass die Zuversicht der Interim Management-Branche vor allem nach einem schwierigen Herbst 2020 wieder steigt. Parallel zum positiven Trend des ifo-Geschäftsklima-Index zeigen sich auch die befragten Interim Manager*innen zuversichtlich, was sowohl die Geschäftsentwicklung der Unternehmen der D-A-CH Region als auch die aktuelle Lage und die zukünftige Situation der Interim Management Branche angeht.

Vor allem die krisengebeutelten Automotive-Branche und der Maschinen- und Anlagenbau bieten aus Sicht der Befragten viel Potenzial für neue Mandate. Freuen können sich auch Interim Manager*innen auf verstärkte Anfragen aus dem Pharma- und Medizinbereich. Hier hat Corona den Bedarf deutlich “angekurbelt”.

Welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen? Diese liegen nach Meinung der interimistischen Manager*innen bei den Themen Restrukturierung, Prozessoptimierung und Krisenmanagement. Auch die bevorstehende “Bereinigung” des Marktes wird viel zertifiziertes Knowhow erfordern, ebenso wie die durch Corona vorangetriebene Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Erfahrenen IT-Interim Manager*innen können sich auf interessante und herausfordernde Mandate freuen.

Entgegen der zwischenzeitlich doch sehr negativen Erwartungshaltung im Interim Management zeigen sich einige Manager*innen überzeugt davon, dass Corona der Interim Management-Branche grundsätzlich positiv in die Karten spielen wird: Agilität und Flexibilität der Arbeitnehmer*innen werden zukünftig einen bedeutenden Part in der Arbeitswelt einnehmen. Gleichzeitig erfordern die anstehenden Veränderungen der wirtschaftlichen Strukturen und des Konsumverhaltens einen Anstieg von kurzfristigen strategischen und beratenden Funktionen – ergo den erhöhten Bedarf an fachlich qualifizierten Manager*innen auf Zeit.

Die Ergebnisse des Stimmungsbarometers zeigen: es wird sicherlich Verlierer dieser Krise geben, aber ein erheblicher Teil der Interim Manager*innen-Branche wird aus Sicht der Befragten gestärkt daraus hervorgehen. Dabei wird es auch darauf ankommen, wie die Politik in den nächsten Monaten neben den anstehenden Wahlen auf die noch bevorstehenden Probleme reagieren wird.

Über die Interim Profis GmbH

Die Interim Profis GmbH vermitteln (weltweit) erfahrene und gestandene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren nicht über genügend und/ oder qualifizierte Management-Ressourcen verfügen. Dabei arbeiten sie für ihre Kunden branchenunabhängig und stehen zu 100% hinter ihrem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl ihrer handverlesenen Interim Profis sind ihnen Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.

Firmenkontakt

Interim Profis GmbH

Dieselstraße 2

40721 Hilden (bei Düsseldorf)

+49 2103 / 978 816-0

marketing@interim-profis.com

https://www.interim-profis.com

