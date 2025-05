Possehl Digital beteiligt sich an der OPTENDA GmbH – eine strategische Partnerschaft für digitales Energie- und CO2-Management in der Industrie.

Lübeck/Essen, 7. Mai 2025 – Possehl Digital beteiligt sich an der OPTENDA GmbH, einem der führenden Anbieter für digitales Energie- und CO2-Monitoring. Zuvor war die OPTENDA GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Steag Iqony Group. Gemeinsam wollen die drei Partner die Digitalisierung von Energie- sowie CO2-Lösungen im industriellen Mittelstand und darüber hinaus beschleunigen.

Die OPTENDA GmbH bietet etablierte SaaS-Lösungen für das Energie- und CO2-Monitoring für Industrie- und Gewerbekunden an. Mit der Beteiligung verfolgt Possehl Digital das Ziel, diese Kompetenzen gezielt in die Possehl Gruppe sowie darüber hinaus in den industriellen Mittelstand zu tragen. Gemeinsam soll der Wachstumspfad von OPTENDA weiter beschleunigt werden.

Zukunft gemeinsam gestalten

„Mit OPTENDA haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur technologisch überzeugt, sondern auch kulturell zu uns passt. Energie- und CO2-Transparenz sind zentrale Zukunfts-Hebel für den industriellen Mittelstand“, sagt Dominique Böker, Head of Finance & Operations bei Possehl Digital. „Wir wollen OPTENDA unterstützen, die Skalierung ihrer Lösungen zu beschleunigen und neue Kundengruppen zu erschließen.“

Auch Sebastian Braun, Geschäftsführer und Gründer der OPTENDA GmbH, blickt zuversichtlich auf den neuen Gesellschafter. „Mit Possehl Digital erhalten wir Zugang zu einem starken Netzwerk mit klarem Fokus auf dem industriellen Mittelstand. Gemeinsam mit Iqony setzen wir auf Wachstum, Innovation und eine nachhaltige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios.“

Jan Fischer, Head of Corporate Development, Strategy und M&A bei der Steag Iqony Group, ergänzt: „Wir freuen uns, mit Possehl Digital einen kompetenten Mitgesellschafter gewonnen zu haben. Die Kombination aus industrieller Nähe, Digitalisierungskompetenz und einem klaren strategischen Fokus auf den Mittelstand wird OPTENDA helfen, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“

Strategische Vorhaben

Die drei Partner haben dabei ambitionierte Pläne:

-Skalierung des OPTENDA-Geschäftsmodells mit Fokus auf mittelständische Industrieunternehmen

-Aufbau einer zentralen Energie- und CO2-Managementlösung innerhalb der Possehl Gruppe sowie darüber hinaus

-Entwicklung neuer Produkte wie einem Energie-KI-Bot, Lösungen für Strombeschaffung, Lastmanagement und White-Label-Angebote

-Erschließung neuer Kundensegmente, etwa kleinere Standorte oder neue Branchen

Über Steag Iqony Group

Die Steag Iqony Group mit Hauptsitz in Essen vereint zwei zentrale Aufgaben der Energiewende unter einem Dach: Steag Power gewährleistet mit ihren Kraftwerken und der Entwicklung moderner Energy Hubs die Versorgungssicherheit. Iqony entwickelt und betreibt Anlagen und Lösungen für eine nachhaltige, klimafreundliche Energiezukunft. Daran arbeiten weltweit insgesamt rund 5.500 Menschen. Mit über 85 Jahren Erfahrung bringt die Steag Iqony Group tiefgreifendes Know-how und technologische Kompetenz in die Transformation der Energieversorgung in Deutschland und Europa ein.

Possehl Digital investiert, als Teil der Possehl Group mit weltweit mehr als 200 zumeist mittelständischen Industrieunternehmen, in relevante digitale Technologiefirmen und verschafft somit für die Gruppe sowie für die Industrie Zugang zu passenden digitalen Angeboten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des industriellen Mittelstands.

