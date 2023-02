potenz-tipps.de: Das Männergesundheits-Magazin sucht Verstärkung

Kaum ein Betroffener spricht gerne über Potenzstörungen. Selbst in der heutigen offenen Gesellschaft gelten sie als Tabuthema. Dabei bestätigen regelmäßige Erhebungen, dass rund 40 Prozent aller Männer sporadisch oder regelmäßig unter Potenzproblemen leiden. Chris Corsen war einer von ihnen. Doch er blieb nicht stumm, im Gegenteil: Er ging mit seiner eigenen Webseite potenz-tipps.de an die Öffentlichkeit. Und sucht aufgrund der großen Resonanz nun Verstärkung.

Wer braucht Hilfe?

Die Dunkelziffer ist noch gar nicht eingerechnet in die Statistik, nach der so viele Männer unter Potenzproblemen leiden. Nur die wenigsten teilen ihre Sorgen mit Familie oder Freunden, der Großteil sucht Hilfe in Ratgebern oder im Internet. Doch nur selten ist dieser Weg von Erfolg gekrönt. Denn es finden sich kaum Seiten, die sich ausschließlich Themen wie Erektionsstörungen oder sexueller Unlust widmen. Das musste auch Chris Corsen erfahren. Nach einer zweijährigen Odyssee, unzähligen Arztbesuchen und noch mehr Recherchen hat er daher 2020 sein eigenes Webportal gegründet. Auf potenz-tipps.de erhalten Betroffene umfassende Informationen zu den verschiedensten Inhalten rund um Schwierigkeiten mit der Manneskraft. Und das Interesse ist überwältigend. So groß sogar, dass der 28-Jährige jetzt Unterstützung zur Expansion seiner Plattform sucht. Dabei kann die künftige Zusammenarbeit in vielerlei Hinsicht gestaltet werden und steht sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen offen.

Mehr als 250 Texte hat der studierte Ernährungswissenschaftler bereits auf seinem Internetportal publiziert. Dabei reicht die Themenpalette von Erektionsstörungen und Unfruchtbarkeit über Libidoverlust bis zu Testosteronmangel. Er empfiehlt natürliche und rezeptfreie Potenzmittel, gibt Empfehlungen zur Luststeigerung und informiert über Neuigkeiten. Dabei lässt er nicht nur seine persönliche Erfahrung, Selbstversuche und Kenntnisse aus Literatur in seine Artikel einfließen. Er führt auch Interviews mit Branchenexperten und lässt seine akademischen Abhandlungen zu körperlichen und seelischen Grundlagen von ausgebildeten Medizinern erstellen.

Auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus hat sich der Jungunternehmer schon immer für Männlichkeit interessiert. So hat er seine Master-Abschlussarbeiten an zwei rheinischen Hochschulen jeweils dem Thema Testosteron gewidmet – einer der Hauptkategorien auf seiner Webseite. Ein weiteres Indiz? Seine Vorliebe für Matcha: Immerhin soll grüner Tee aufgrund seiner Bitterstoffe für eine bessere Standhaftigkeit sorgen. Vielleicht wäre das auch ein Thema für einen der neuen Autoren, die Chris künftig zur Hand gehen möchten. Wer Artikel verfassen möchte oder an einer anderweitigen Kooperation Interesse zeigt, darf sich gerne online melden. Jede E-Mail an office@potenz-tipps.de beantwortet der inzwischen glücklich liierte junge Mann persönlich. Und freut sich über zahlreiche Kontaktaufnahmen.

Wir helfen Männern ihr Testosteron zu steigern und Erektionsstörungen zu überwinden

Kontakt

Potenz Tipps Redaktion

Chris Corsen

Kornpfortstraße 15

56068 Koblenz

–

–

office@potenz-tipps.de

http://potenz-tipps.de