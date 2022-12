Potsdam und die Tanzschule der Weltmeister Serg und Katerina Diemke

Es ist die Tanzschule der großen Weltmeister Serg und Katerina Diemke. Sie sind nicht nur Inhaber der hochprofessionellen und beliebten Tanzschule Diemke im Potsdamer Sterncenter, sie sind auch Weltmeister im Bereich Standard und Lateintänze bei den Professionals, zugleich sind beide erfahrende Tanzlehrer für Gesellschaftstänze, Trainer und Wertungsrichter für Tanzsport.

Wie geradezu genial Serg und Katerina Diemke übers Tanzparkett schweben, kann man hier sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=HwH6TONG-s0&feature=youtu.be

Da kam es nicht von ungefähr, wenn am vergangenen Wochenende, Samstag, 03. Dezember 2022, das Weihnachtsturnier stattfand und Schauplatz eines hervorragend geplanten Turniers der Standardtänze war. Bis auf den letzten Platz war die Tanzschule Diemke gefüllt und wer jetzt noch glaubt, Tanzen wäre kein Sport, der konnte sich bei diesem Turnier eines Besseren belehren lassen, aber so ist es eben, wenn man auf Wettbewerbsebene um die besten Plätze kämpft.

Ein Video vom großen Weihnachtstanzwettbewerb vom vergangenen Wochenende, in der Tanzschule Diemke sehen Sie hier:

https://www.BerlinerTageszeitung.de/videos/5948-tanschule-diemke-weihnachtwettbewerb-postdam-03-dezember-2022.html

Die Tanzschule Diemke gehört hierbei zu den größten Tanzschulen in Berlin und Brandenburg und verfügt neben einer Klimaanlage, über modernste Ton- und Lichttechnik sowie einem als Echtholzparkett ausgelegten Tanzboden, wo tanzen schon fast, wie von selbst geht, wenn man denn Lust hat oder sogar Gewicht verlieren will.

So kann man in der Tanzschule Diemke nicht nur Rhythmus-Gefühl, Körperbeherrschung und die richtigen Bewegungen für ihre Lieblingstänze erlernen, man kann durchaus für den gesellschaftlichen Empfang üben und bis hin zur Unternehmens- oder Hochzeitsfeier ist alles in den überaus großen Räumlichkeiten der Tanzschule am Sterncenter in Potsdam möglich.

Im Interview mit BERLINER TAGESZEITUNG sagte Serg Diemke: „Unser Tanzstudio in Potsdam hat einen familiären Charakter. Kinder, Jugendliche und Eltern kennen sich, oft kommen auch Kinder oder Eltern, die an dem Tag nicht tanzen, einfach auf einen Kaffee oder eine Cola vorbei. Dabei ist es unerheblich, ob man Einsteiger, fortgeschrittener Tänzer oder nur Mutter und Vater eines Kindes ist, welchem man fürs Leben Grundkenntnisse des Tanzens beibringen lassen will. Wichtig ist der Spaß am Tanzen!“

Hier gibt es mehr Informationen zur Tanzschule Diemke: https://tanzschule-diemke.de

