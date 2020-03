Pottsalat auf Wachstumskurs: Umsatzsprung und neue Filialen – Start der Crowdinvesting-Kampagne über WIWIN

“Raus aus der Pommesbude”

+++ Neues Geld: Food-Startup will 750.000 Euro von Anlegern einsammeln

+++ Neue Filialen: Start in Bochum für Herbst anvisiert

+++ Umzug in größere Filiale am Stammsitz in Essen geplant

+++ Dezember 2019: Dortmunder bestellen über 150 Salate und Bowls am ersten Tag

2017 in Essen gestartet, seit Dezember 2019 in Dortmund aktiv – und Bochum als nächstes Ziel im Blick: Der auf gesunde Salate und Bowls spezialisierte Lieferservice Pottsalat ( www.pottsalat.de) wächst und wächst. Das Essener Food-Startup konnte den Bruttoumsatz in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifachen. 2019 haben die Essener sogar die magische Umsatzgrenze von einer Million Euro geknackt. Jetzt soll das Wachstum weitergehen, finanziert per Crowdinvesting-Kampagne. 750.000 Euro will Pottsalat über WIWIN, die Online-Plattform für nachhaltige Investments, einsammeln – und so die Expansion des Unternehmens weiter vorantreiben.

Start in Bochum, Umzug in größere Filiale in Essen

Im Herbst 2020 plant das Unternehmen eine neue Filiale in Bochum zu eröffnen. Darüber hinaus soll der Hauptsitz in Essen in größere Räume an einem neuen, geeigneteren Standort umziehen. “Unsere bisherige Location ist eine alte umgebaute Pommesbude”, so Pia Gerigk. “Um die Logistik mit mehreren Filialen im Ruhrgebiet und die Auslieferung von zum Teil mehr als 400 verkauften Salaten und Bowls von jedem Standort pro Tag effizient steuern zu können, benötigen wir mehr Fläche für Lager und Produktion”, betont sie. Zudem prüfe man Franchise-Anfragen für Pottsalat-Standorte außerhalb des Ruhrgebietes.

Crowdinvestment auf WIWIN: 7 % p.a. und Warengutschein

Die Crowdinvesting-Kampagne über WIWIN startet am Donnerstag, den 5. März 2020 über www.wiwin.de/pottsalat Interessierte Anleger können in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre (“Nachrangdarlehen”) in die Pottsalat GmbH investieren. Der Zinssatz des Nachrangdarlehens beträgt 7 % p.a. und die Laufzeit endet am 31.12.2024. Die Mindestanlagesumme beträgt 500 Euro. Außerdem hat sich das Gründerteam einen besonderen Bonus ausgedacht: Zusätzlich erhalten die Anleger über die Laufzeit des Nachrangdarlehens jährlich einen Warengutschein (per E-Mail) für den Erwerb von Produkten von Pottsalat auf www.pottsalat.de Der Gutscheinwert beträgt 10% des individuell zur Verfügung gestellten Nachrangdarlehensbetrages der Anleger.

WIWIN-Gründer und Geschäftsführer Matthias Willenbacher ist überzeugt vom ökologischen und wirtschaftlichen Potenzial des Essener Unternehmens: “Der Trend geht immer mehr zu einer gesünderen und vegetarischen Ernährung – und Pottsalat nimmt in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein. Das Marktpotenzial ist riesig”, erklärt Willenbacher. “Mich persönlich hat zudem der nachhaltige Ansatz der drei Gründer überzeugt.”, ergänzt er. Matthias Willenbacher ist bereits seit 2018 als Investor an dem Essener Unternehmen beteiligt.

Insgesamt hat Pottsalat bei der Auslieferung von Salaten und Bowls bereits mehr als 300.000 Kilometer CO2-frei per Elektroroller oder Fahrrad zurückgelegt – und jeden Werktag kommen aktuell rund 600 Salate und Bowls dazu.

Dezember 2019: Senkrechtstart in Dortmund

Mit seiner zweiten Filiale im Ruhrgebiet ist Pottsalat in Dortmund bereits im Dezember 2019 erfolgreich gestartet. 150 Salate und Bowls am ersten Tag zeigen, dass das Konzept der drei Pottsalat-Gründer Ben Küstner, Pia Gerigk und Alexandra Künne auch dort aufgeht. “Wenn sogar ein BVB-Spieler bei uns Gelsenkirchener Gründern bestellt, dann müssen wir wohl etwas richtig machen”, verrät Ben Küstner schmunzelnd. Die drei Gründer freuen sich über den Senkrechtstart in Dortmund, bei dem sich die Erfahrungen aus drei Jahren Pottsalat am Stnadort Essen auszahlen. “Wir waren direkt am ersten Tag restlos ausverkauft.”, sagt Pia Gerigk, die für den Aufbau des überregionalen Filialnetzes zuständig ist.

Über Pottsalat

Pottsalat ist der auf vollwertige Salate und Bowls spezialisierte Lieferservice mit Hauptsitz Essen. Das Salat-Startup wurde im Oktober 2016 mit dem Ziel gegründet, ruhrgebietsweit mit ökologisch verpackten Salaten eine gesunde Alternative zu den üblichen “Plastikschälchen-Liefersalaten” zu etablieren. Gründer und Geschäftsführer der Pottsalat GmbH sind die Gelsenkirchener Alexandra Künne (*15.09.1986), Pia Gerigk (*18.11.1985) und Ben Küstner (*12.11.1984). Das Unternehmen wird zudem von namenhaften Investoren unterstützt. 2018 stiegen Johannis Hatt, Kai Seefeldt und Oliver Weimann über ihre Beteiligungsgesellschaften als Business Angels bei Pottsalat ein, in einer zweiten Finanzierungsrunde im Juni 2019 folgte Matthias Willenbacher. Seit Ende 2019 betreibt Pottsalat seine zweite Ruhrgebietsfiliale in Dortmund. Das Liefergebiet umfasst somit inzwischen den Großteil Essens sowie Teile Mülheims an der Ruhr, Oberhausens und Gelsenkirchen sowie Dortmund.

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

WIWIN, die Online-Plattform für nachhaltiges Investieren, vermittelt als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH Kapitalanlagen in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltige Startups und energieeffiziente Immobilien. WIWIN wurde 2011 von Matthias Willenbacher mit dem Ziel gegründet, private Anleger stärker an der Energiewende zu beteiligen. Das Unternehmen entstand als Schwestergesellschaft der Juwi AG, einem seit fast 25 Jahren tätigen Projektentwickler für erneuerbare Energien. Mehr als 5.000 Anleger haben über die Online-Plattform WIWIN bereits über 62 Millionen Euro in nachhaltige Projekte investiert. Alle bislang abgeschlossenen Projekte sind erfolgreich verlaufen, mehr als 48 Millionen Euro wurden in Form von Zinsen und Tilgungszahlungen bereits an die Anleger zurückgezahlt.

