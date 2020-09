Powerfrauen im Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt

BVMW FrankfurtRheinMain setzt Reihe “Starke Frauen im Mittelstand” im First-Class-Hotel mit Impuls-Vortrag von Dr. Eva Brandt zum Thema Wahrnehmung fort.

Wiesbaden (hds).- Wie beeinflusst unsere Wahrnehmung Erfolg im Business? Das thematisiert die aktuelle Reihe “Starke Frauen im Mittelstand” des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW) FrankfurtRheinMain. Bei der dritten Ausgabe Ende August im Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt stand das Sehen im Mittelpunkt. Zuvor hatten sich BVMW-Organisatorin Cornelia Gärtner und weitere “Powerfrauen” aus dem regionalen Netzwerk bereits mit der olfaktorischen Wahrnehmung und den haptischen Sinneseindrücken beschäftigt. Christian Henzler, Area Manager Rhein-Main der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH, begrüßte als Vertreter des Hauses die 20 Teilnehmerinnen. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten sie sich erstmals einen Eindruck vom Ergebnis der umfangreichen Renovierungsarbeiten machen. Die neue Hotel-Lobby, der Tagungsbereich mit dem neuen Konzept “The Big Easy” sowie die kleinen Köstlichkeiten aus der New Orleans Küche überzeugten.

Danach stand eine kurze Vorstellungsrunde auf der Agenda. Dafür hatten die Frauen in Führungspositionen eigens einen Gegenstand aus ihrem Arbeitsalltag mitgebracht, stellvertretend für die jeweilige Tätigkeit. Anschließend berichtete Dr. Eva Brandt in ihrem Impuls-Vortrag “Meinen Blick auf das Potenzial von Menschen schärfen” über das Persönlichkeitsmodell MindCodex. Als Unternehmensberaterin und lizensierter Business-Coach trainiert sie seit 20 Jahren Führungskräfte sowie Manager in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist außerdem Lehrbeauftrage der Gutenberg-Universität Mainz und drehte bereits einige TV-Formate. Ihre Ausführungen boten eine Reflexion der persönlichen Erfolgsstrategie und zeigten auf, wie die Teilnehmerinnen ihr Gegenüber besser einschätzen können. Parallel erlangten sie tiefere Einblicke in sich selbst sowie generell mehr Menschenkenntnis, was langfristig zu mehr Erfolg im Business führt. “Eine für alle Teilnehmerinnen inspirierende Veranstaltung – trotz Corona”, so Cornelia Gärtner, Regional Director des BVMW FrankfurtRheinMain. “Das umfangreiche Hygiene-Konzept und die entsprechend umgesetzten Maßnahmen im Haus sorgten für ein hohes Sicherheitsgefühl der Gäste. So konnten die Inhaberinnen, Geschäftsführerinnen und Gründerinnen dieser Runde sich trotzdem fortbilden und intensiv netzwerken.” Die Reihe des Verbandes wird im 4. Quartal fortgesetzt.

Das Courtyard by Marriott in Wiesbaden-Nordenstadt verfügt über 139 Zimmer, 120 Parkplätze direkt vor der Tür sowie acht Veranstaltungsräume mit Tageslicht. Dazu zählen fünf Meeting- und drei Tagungsräume mit einer Fläche von knapp 350 Quadratmetern – z. T. mit Außenfläche und befahrbar für PKWs. Den Gästen steht im ganzen Haus kostenfrei Wi-Fi zur Verfügung, ferner ein Fitness-Center, ein gut gefüllter Hotel-Shop sowie eine Bar. Das Haus liegt verkehrsgünstig nahe den Autobahnen A66 und A3 sowie dem internationalen Flughafen Frankfurt/Main. Der Weg in die – historisch und baulich ansprechende – Wiesbadener Innenstadt nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Über die A66 ist es auch in den romantischen Rheingau nicht weit.

Firmenkontakt

Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt

Christian Henzler

Ostring 9

65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122 8010

christian.henzler@bierwirth-kluth.de

https://www.marriott.de/hotels/travel/frawb-courtyard-wiesbaden-nordenstadt/

Pressekontakt

hd…s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit

Stefan Krämer

Kaiser-Friedrich-Ring 23

65185 Wiesbaden

+49 (0) 611 9929113

s.kraemer@hds-pr.com

https://hds-pr.com/

Bildquelle: Angelika Stehle