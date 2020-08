PowerSlim mit starkem Partner an Bord.

Ernährungsmediziner Prof. Dr. Thomas Kurscheid bietet PowerSlim in seinem Institut an

München, 19. August 2020: Der aus den Medien bekannte Ernährungsmediziner Prof. Dr. Thomas Kurscheid hat ein neues Konzept für sich entdeckt: PowerSlim. Das auf eine kohlenhydratarme und proteinreiche Ernährung basierte Abnehmprogramm fügt sich nahtlos in seine Philosophie der Low-Carb- und Keto-Ernährung ein. Seit dem 1. August ist er offizieller Partner und betreut Kunden in seinem Institut in Köln.

Prof. Dr. Kurscheid als Low-Carb- und Keto-Fan

Die Publikationen des bekannten deutschen Ernährungsmediziners sprechen für sich; eine kohlenhydratarme Ernährung führt Menschen durch eine hohe Fettverbrennung nachhaltig, gesund und lecker zu einem normalen Körpergewicht. Seine Bücher bieten konkrete Fahrpläne und leicht umsetzbare Rezepte, die nachhaltig eine Gewichtsabnahme fördern. Er selbst lebt es vor und zaubert jeden Tag in der Praxis frische, gesunde und doch einfache Gerichte. Mit PowerSlim hat er ein Konzept gefunden, das die Umsetzung im Alltag noch vereinfacht.

PowerSlim im Alltag – schnell und gesund

Die PowerSlim-Produkte haben unschlagbare Nährwerte. Alle Produkte des Sortiments sind stark kohlenhydratreduziert und enthalten im Schnitt 5 Gramm Kohlenhydrate. Dabei haben sie einen sehr hohen Anteil an qualitativ hochwertigem Eiweiß. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass die Anwender lange satt sind, sondern gleichzeitig auch zum Muskulaturerhalt beitragen und in Verbindung mit dem PowerSlim-Ernährungsplan die Fettverbrennung aktivieren. Dabei reicht die Palette von süßen Snacks über köstliche Müslis bis hin zum proteinreichen Reis und leckeren Chips und bietet für jeden Geschmack das passende Produkt.

PowerSlim-Coaching findet virtuell oder persönlich in seinem Kölner Institut statt

Das regelmäßige Coaching ist im PowerSlim-Konzept inklusive und von großer Bedeutung. Der Anwender kann die Zeit nutzen, um Fortschritte festzuhalten oder den Ernährungsplan zu besprechen. Der Ernährungsmediziner ist absolut begeistert von PowerSlim: “Das PowerSlim-Konzept ermöglicht jetzt erstmalig eine einfache Umsetzung im Alltag. Vielseitige ketogene Produkte in passenden Portionsgrößen, die sehr hochwertiges Eiweiß enthalten, kombiniert mit viel Gemüse und einem regelmäßigen Coaching und Wiegen. Sogar snacken geht damit!” Die Betreuung kann nun in seinem Institut in Köln persönlich oder per Video-Coaching stattfinden.

Über PowerSlim

Die beste Zeit eines jeden Lebens ist unser Ziel. Essen sollte eine Quelle von Selbstwertgefühl statt Angst sein. PowerSlim hilft Männern und Frauen, ihre Körper positiv zu bewerten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre volle Lebensfreude auszuschöpfen. Dabei führt das Abnehm-Programm auf Low-Carb- und High-Protein-Basis seine Teilnehmer in persönlichen oder virtuellen Coachings nachhaltig zu ihrem gesunden Traumgewicht. Der langfristige Erfolg liegt in der Kombination der drei Bausteine: den wissenschaftlich fundierten Ernährungsplan, das langfristige, persönliche Ernährungscoaching und die PowerSlim-Produkte, die mit frischen Lebensmitteln kombiniert werden. So kann jeder sein Ziel nicht nur erreichen, sondern auch langfristig halten.

www.powerslim.de

PowerSlim wurde vor 13 Jahren in den Niederlanden gegründet und hat dort, ebenso wie in Belgien, schon vielen Menschen das Abnehmen leicht gemacht. Unser Ernährungsprogramm ist ein einfaches, effektives und wissenschaftlich fundiertes Konzept für mehr Wohlbefinden und Gesundheit, das sich tausendfach bewährt hat und ständig weiterentwickelt wird.

