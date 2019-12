PR-Kalender – der perfekte Jahres-Begleiter für die Pressearbeit

Der PR-Kalender ist ausgezeichnetes Werkzeug, das die Themenfindung und Contenterstellung sowie die gesamte PR-Arbeit perfekt unterstützt und das ganze Jahr über effizient begleitet.

Der PR-Kalender 2020 ist ein richtiges Multitalent, wenn es um Pressemitteilungen und die PR-Arbeit geht. Er umfasst 570 Thementage, die sich besonders gut als Aufhänger für Pressemitteilungen, Blogbeiträge oder Social Media Posts eignen. Beispiele, Tipps und Tools machen aus dem PR-Kalender einen hilfreichen Begleiter für das ganze Jahr.

Mit diesen Inhalten erleichtert der PR-Kalender die Pressearbeit

Mit 570 Thementagen, 27 Feiertagen und 57 Events rund um die Themen PR, Kommunikation und Social Media, bietet der PR-Kalender jeden Tag völlig neue Ideen für die PR. Für jeden Monat gibt es hilfreiche PR-, Tool- und Content-Tipps, die konkrete Anwendungsbeispiele für die PR-Arbeit aufzeigen. Tipps und Events sind mit einem Link für weiterführende Informationen versehen.

Für die Verwendung in den Social Media enthält der PR-Kalender insgesamt 654 Emojis und 1.342 Hashtags, die Unternehmens-News aufpeppen und für mehr Sichtbarkeit sorgen.

Der PR-Kalender steht Ihnen als Website, umfassenden Jahresplaner zum Download und im iCalendar-Format zur Verfügung.

Mit dem PR-Kalender voll durchgeplant ins Jahr starten

Der PR-Kalender ist prall gefüllt mit Ideen für eine einzigartige Themenfindung, die das ganze Jahr für kreativen Content sorgen. Insbesondere mit den 570 Thementagen lassen sich für jeden Zweck und für jede Branche Aufhänger für die PR finden.

Mit dem PR-Kalender können diese Anlässe schon langfristig geplant und vorbereitet werden. Viele dieser Thementage gehen jährlich viral, so dass Unternehmen mit ihrer PR auf diesen Hype aufspringen können. Über solche Thementage hinaus hat das Jahr noch mehr zu bieten. Jede Jahreszeit und jeder Monat bietet ausreichend Möglichkeiten, die PR mit saisonalen Aufhängern abwechslungsreich zu gestalten. Auch saisonal wiederkehrende Feiertage und Brauchtümer, wie Ostern, Weihnachten, Muttertag oder Halloween bieten gute Anknüpfungspunkte für die PR.

Der PR-Kalender ist ein ausgezeichnetes Werkzeug, das die Themenfindung und Contenterstellung sowie die gesamte PR-Arbeit perfekt unterstützt und das ganze Jahr über effizient begleitet.

Hier geht´s zum PR-Kalender: https://prg.li/pr-kalender-2020-pm

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Influma stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://www.pr-gateway.de

