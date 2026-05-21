Präzise Angriffserkennung trifft professionellen Betrieb: Controlware und OMICRON schützen gemeinsam kritische OT-Infrastrukturen

Dietzenbach, 19. Mai 2026 – Controlware arbeitet ab sofort eng mit dem OT-Security-Spezialisten OMICRON zusammen, um Betreiber von Energieanlagen und -netzen gegen Cyberangriffe abzusichern, Ausfälle zu vermeiden und Vorgaben wie NIS2 und EnWG umzusetzen. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider flankiert die von OMICRON entwickelte Angriffserkennungstechnologie StationGuard mit umfangreichen Beratungs-, Integrations- und Betriebsleistungen und bietet der Energiebranche so ganzheitliche OT-Security-Lösungen, die sowohl Cyber- als auch Betriebsrisiken adressieren.

Energieunternehmen sehen sich einer zunehmend dynamischen Bedrohungslage gegenüber. Gleichzeitig müssen die Betreiber kritischer Infrastrukturen immer strengere gesetzliche regulatorische Vorgaben erfüllen und höchsten Anforderungen an die Verfügbarkeit ihrer Systeme gerecht werden. Vor diesem Hintergrund setzen Controlware und OMICRON auf eine strategische Zusammenarbeit, die technologische Präzision mit strukturierten Betriebsprozessen verbindet.

Die OMICRON Threat-Erkennungsplattform StationGuard überwacht in Echtzeit die Netzkommunikation in digitalen Schaltanlagen. Sie erkennt Cyberangriffe, unzulässige Aktivitäten und Fehlkonfigurationen und identifiziert darüber hinaus funktionale Auffälligkeiten, etwa fehlerhafte Befehle oder Anomalien auf dem Stationsbus. Die Alarmmeldungen werden anschließend in einer für Schutz- und SCADA-Ingenieure verständlichen Form aufbereitet und lassen sich in bestehende SIEM- und SOC-Strukturen integrieren.

Controlware sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse nicht isoliert bleiben, sondern in eine belastbare Entscheidungsfindung und robuste Prozesse überführt werden: Die Controlware Expert:innen führen OT-Risikoanalysen durch, entwickeln Zonenkonzepte, integrieren die Lösung in bestehende Architekturen und übernehmen auf Wunsch den 24/7-Betrieb – inklusive Monitoring, Bewertung, Eskalation und Incident Response. Auf diese Weise entsteht ein durchgängiges Sicherheits- und Betriebsmodell, das technische Detektion, organisatorische Maßnahmen und Compliance-Anforderungen miteinander verbindet.

Abgerundet wird das Angebot der beiden Partner durch gemeinsam erbrachte Services, die vom initialen Assessment über erste Proof-of-Value-Projekte bis hin zum Produktivbetrieb mit Managed Services reichen. Bestandteil sind unter anderem Asset- und Risikoanalysen, die Implementierung von Angriffserkennungssystemen, der Aufbau von Schwachstellen- und Patch-Management-Workflows sowie regelmäßige Compliance-Reportings. Kund:innen profitieren auf diese Weise gleich vierfach:

– Die frühzeitige Erkennung von Cyberangriffen reduziert Reaktionszeiten und verhindert eskalierende Sicherheitsvorfälle

– Durch die Kombination von Cyber- und Funktionsüberwachung lassen sich die Risiken von Produktions- und Versorgungsunterbrechungen minimieren und teure Ausfälle vermeiden

– Regulatorische Anforderungen wie EnWG und NIS2 werden durch dokumentierbare Maßnahmen, Audit-Unterstützung und Monitoring-Reports zuverlässig umgesetzt

– Das Outtasking der Betriebs-, Monitoring- und Eskalationsprozesse an Controlware entlastet die internen Teams und erhöht gleichzeitig das Schutzniveau

„Mit OMICRON haben wir einen Technologiepartner gefunden, dessen Technik speziell für die OT-Energiewirtschaft entwickelt wurde“, erklärt Christopher Gasteier, Business Development Manager OT/ICS bei Controlware. „Gemeinsam liefern wir nicht nur ein Produkt, sondern ein vollständiges Betriebs- und Verantwortungsmodell für sichere Schaltanlagen – mit 24/7-Überwachung, strukturierten Eskalationswegen und nachvollziehbarer Dokumentation. Das garantiert lückenlose Transparenz in kritischen Netzen, reduziert Reaktionszeiten und unterstützt die Umsetzung regulatorischer Vorgaben.“

Andreas Klien, Business Area Manager Power Utility Communication, ergänzt: „Controlware bringt genau die Integrations- und Betriebsexpertise mit, die Betreiber kritischer Energieanlagen brauchen. Gemeinsam verbinden wir die Stärke von StationGuard mit professionellen Managed Services und schaffen so ein Sicherheitsniveau, das Angriffe früh erkennt, NIS2-Anforderungen erfüllt und Betriebsteams nachhaltig entlastet.“

Betreiber von Umspannwerken, Netzbetreiber und Energieversorger können ab sofort unter info@omicroncybersecurity.com oder ot@controlware.de technische Workshops und Pilotprojekte vereinbaren.

Über OMICRON

OMICRON steht seit über 40 Jahren für zuverlässige Energieversorgung. Das Unternehmen schützt kritische Energieanlagen weltweit mit Technologien, die Angriffe und Störungen in Echtzeit erkennen, Transparenz über OT-Assets schaffen und höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen – für einen stabilen und sicheren Netzbetrieb. Mehr unter https://www.omicroncybersecurity.com

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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