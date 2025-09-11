Präzise, robuste Lösungen für die Vermessung: Panasonic TOUGHBOOK auf der INTERGEO 2025

Auf der diesjährigen INTERGEO (7.-9. Oktober, Frankfurt am Main) zeigt Panasonic gemeinsam mit PWA Electronic GmbH in Halle 12.1, Stand 1F069 seine neuesten robusten TOUGHBOOK Endgeräte sowie eigens entwickelte Sonderlösungen.

Im Mittelpunkt steht das TOUGHBOOK G2 mk3, ein leistungsstarkes Tablet mit integriertem, KI-fähigem Intel® Core™ Prozessor, Windows 11 sowie optionaler Ansteck-Tastatur. Damit sind Vermessungsämter und -unternehmen optimal auf aktuelle Herausforderungen wie die steigende Bedeutung von KI-Anwendungen, wachsende Anforderungen an Datensicherheit und den Umstieg auf Windows 11 vorbereitet.

Umstieg auf Windows 11 dringend geboten

Ein zentrales Thema für die Branche ist der bevorstehende Support-Stopp von Windows 10: Ab Mitte Oktober stellt Microsoft reguläre Sicherheitsupdates ein. Organisationen, die weiterhin mit dem alten Betriebssystem arbeiten, setzen sich nicht nur erhöhten Cyberrisiken aus, sondern riskieren auch IT-Compliance-Verstöße und steigende Wartungskosten. Windows 11 hingegen bietet durch Funktionen wie TPM 2.0, Secure Boot und erweiterte Hardwareschutzmaßnahmen ein deutlich höheres Sicherheitsniveau – entscheidend für die Verarbeitung sensibler Kataster- und Leitungsinformationen.

„Wir empfehlen den zeitnahen Wechsel auf Windows 11, um Sicherheitsrisiken auszuschließen und unnötige Kosten zu vermeiden. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir den Übergang reibungslos, damit Produktivität und Datenintegrität jederzeit gewährleistet bleiben“, erklärt David Müller, Key Account Manager Public DACH bei Panasonic TOUGHBOOK. „Das neueste TOUGHBOOK G2 bietet dabei nicht nur mehr Leistung und Speicher, sondern ist durch seinen KI-fähigen Prozessor bestens auf künftige Workloads vorbereitet.“

Zukunftsfähige Technik für den Feldeinsatz

Das TOUGHBOOK G2 mk3 ist speziell für anspruchsvolle mobile Umgebungen konzipiert. Neben gesteigerter Rechenleistung verfügt es über eine neue hochauflösende Kamera sowie eine optimierte Energieeffizienz. Bestehende Investitionen bleiben geschützt: Zubehör wie Dockingstationen des Vorgängermodells oder integrierbare Vermessungslösungen (z. B. RTK-Antennen, GNSS-Module, Funkkomponenten führender Hersteller) können weiter genutzt werden.

KI-Anwendungen gewinnen in der modernen Vermessungstechnologie zunehmend an Bedeutung, vor allem bei der Datenvalidierung oder Prüfung der Messdaten auf Genauigkeit und Normenkonformität. Mit dem neuen Intel® Prozessor ist das TOUGHBOOK G2 auch für wachsende KI-Workloads gerüstet. KI-basierte Verfahren bei der Datenvalidierung oder Normenkontrolle lassen sich direkt vor Ort ausführen, ohne auf externe Rechenressourcen angewiesen zu sein. Damit steigt die Effizienz im Feld, während gleichzeitig höchste Genauigkeit gewährleistet bleibt.

Vollwertiges mobiles Vermessungsbüro für den Außendienst

Neben der KI-Unterstützung erleichtert das TOUGHBOOK G2 in Kombination mit dem Feldbuch FX Survey der frox GmbH den Arbeitsalltag deutlich. Mit dem Controller für Fotodokumentation, Skizzen, GNSS, Tachymeter und Bodenradarsysteme lassen sich alle Aufgaben leicht und effizient erledigen. Die Software FX Survey steuert sämtliche Instrumente zentral. So entsteht im Zusammenspiel mit dem TOUGHBOOK G2 ein vollwertiges mobiles Vermessungsbüro für den Außendienst.

RTK-GNSS-Speziallösung für Submeter-Präzision

Vor Ort können Besucher sich außerdem über das RTK-GNSS-Modul von PWA Electronic für das TOUGHBOOK G2 informieren. Es bietet Echtzeitkinematik (RTK) zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten mithilfe des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS). Die Lösung gestaltet beispielsweise die Grundstücksvermessung und die Kartografierung unkomplizierter und effizienter. Dies gilt ebenso für die Suche nach Grenzsteinen, Rohrleitungen oder Bäumen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten reichen von Markierungsarbeiten für Straßen bis hin zur Leitungsdokumentation im Glasfaserausbau. Das Modul lässt sich nahtlos mechanisch und elektronisch direkt in das TOUGHBOOK G2 Tablet integrieren und ermöglicht dem Gerät eine auf Korrekturdaten gestützte Satellitenortung bis zu einer Genauigkeit im Submeterbereich.

Drohnen und Unmanned Systems

Neben klassischen Vermessungsaufgaben spielen auf der INTERGEO 2025 erneut auch Drohnen und andere Unmanned Systems eine zentrale Rolle. Panasonic TOUGHBOOK Lösungen haben sich in diesem Bereich bereits als bewährt etabliert – sei es zur Steuerung der Fluggeräte oder zur Verarbeitung der dabei entstehenden Datenmengen. Dank ihrer außergewöhnlichen Robustheit sind TOUGHBOOK Notebooks und Tablets ideal für den Feldeinsatz geeignet, selbst unter schwierigen Wetter- und Umgebungsbedingungen bleiben ihre Nutzer damit zuverlässig im Dienst.

