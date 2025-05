Präzision in Lichtform: Die Vorteile der LED Explorer Zoom- und Konturenstrahlern

LED Explorer Zoomstrahler und Konturenstrahlern sind für den Einsatz in Galerien und Museen konzipiert

Schönau am Königssee 5.05.2025

In der professionellen Kunstpräsentation spielt die Beleuchtung eine zentrale Rolle.

Licht ist weit mehr als Mittel zur Sichtbarkeit – es ist ein integraler Bestandteil der Inszenierung von Kunstwerken.

Die Firma LED Explorer aus Schönau am Königssee, ein Spezialist im Bereich architektonischer Galerie- Beleuchtung, bietet mit ihren Zoomstrahlern und Konturenstrahlern hochpräzise Lichtwerkzeuge,

die speziell für den Einsatz in Galerien und Museen konzipiert wurden.

Diese fokussierbaren Leuchten stellen eine punktgenaue, flexible und ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung von Gemälden und Bildern.

Präzise Lichtführung durch Konturenstrahler:

Konturenstrahler von LED Explorer verfügen über eine exakte Begrenzung des Lichtkegels.

Durch ein optisches System mit verstellbaren Schiebern oder speziellen Linsen wird das Licht geformt, dass es auf das Bild trifft – ohne unerwünschte Streuung auf Rahmen oder Wand.

Die Vorteile für die Galeriebeleuchtung sind:

Ein rahmenloses Lichtbild: Das Licht folgt der Form des Bildes und sorgt für einen „unsichtbaren“ Lichtschein – ideal für eine dramatische, museale Präsentation.

Fokus auf das Kunstwerk: Der Blick des Betrachters wird gezielt auf das Werk gelenkt, da keine Lichtanteile ablenken.

Licht als Gestaltungsmittel: Der klare Schnitt zwischen Licht und Schatten wird zur ästhetischen Komponente der Inszenierung.

Flexible Anpassung mit Zoomstrahlern:

Zoomstrahler bieten die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel stufenlos zu verstellen – typischerweise von Spot- bis Flood-Charakteristik. Diese Flexibilität ist wertvoll in wechselnden Ausstellungen oder bei wechselnden Exponaten.

Individuelle Anpassung: Unterschiedlich große Werke oder variierende Hängungshöhen werden schnell und ohne Austausch des Leuchtkörpers optimal beleuchtet.

Zeit- und Kostenersparnis: Eine Leuchte für viele Anforderungen – das reduziert Investitionskosten und vereinfacht die Handhabung für Kuratoren und Techniker.

Konsistente Lichtqualität: Trotz Zoomfunktion bleibt die Lichtverteilung homogen, ohne störende Hotspots oder Schattenbildung.

Maßgebend für den Verkauf von hochwertigen Bildern ist die Lichtqualität und Farbwiedergabe:

LED Explorer setzt bei seinen Leuchten auf LEDs mit exzellenter Farbwiedergabe (CRI >92 oder >97), was für die Beleuchtung von Kunstwerken bei der Galeriebeleuchtung essenziell ist.

Vorteile: Authentische Farbdarstellung: Farben werden naturgetreu wiedergegeben, ohne Verzerrung – entscheidend für die korrekte Wahrnehmung und Bewertung von Kunst.

Konservatorische Sicherheit: Durch den Einsatz von LED-Technologie mit geringer UV- und IR-Strahlung werden empfindliche Materialien geschont und Alterungsprozesse minimiert.

Die architektonische Integration und Steuerbarkeit

Die Leuchten von LED Explorer sind funktional und formal zurückhaltend gestaltet – sie fügen sich nahtlos in jede Galeriebauweise ein. Zudem lassen sie sich in moderne Lichtsteuerungssysteme bei der Museumsbeleuchtung integrieren. Die minimalistische Ästhetik: Die Leuchte tritt in den Hintergrund – das Kunstwerk steht im Fokus.

DALI-Kompatibilität und Bluetooth-Steuerung: Szenenwechsel, Dimmfunktionen oder gezielte Akzentuierungen sind per App oder Steuerungssystem einstellbar.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: LED Explorer- Galeriebeleuchtung arbeiten extrem effizient und erfüllen höchste Standards in Sachen Nachhaltigkeit.

Mit Zoomstrahler und Konturenstrahlern von LED Explorer steht Galerien und Museen ein hochpräzises und zugleich flexibles Werkzeug zur Verfügung, das eine kunstgerechte Beleuchtung auf höchstem Niveau ermöglicht. Ob für die permanente Sammlung oder wechselnde Ausstellungen – diese Lichtlösungen schaffen eine Atmosphäre, die das Werk zur Geltung bringt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Wer auf Qualität, Langlebigkeit und ästhetische Lichtgestaltung setzt, findet in LED Explorer einen Partner, der Technologie mit Kunstverständnis vereint.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Galerien und Ausstellungen mittels hochwertiger Konturenstrahler und Zoomstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.