Praktische Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile: Floristik

Nüchterne Drahtbiegeteile und kunstvolle Floristik: Wie das zusammenpasst, weiß Armin Zecevic. Der Inhaber und Geschäftsführer der DBS Drahtbiege Solutions GmbH kennt die ungewöhnlichsten Einsatzzwecke der gebogenen Drahtteile. „Draht ist unglaublich flexibel und vielseitig einsetzbar und wird nicht nur in technischen Bereichen wie Automobil, Maschinenbau oder in der Medizintechnik gebraucht.“, weiß er. „Gerade im kreativen Handwerk sind die kleinen, leichten Drahtbiegeteile ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Gestaltung individueller Werkstücke.“ In der Floristik erfüllen Drahtbiegeteile folgende Aufgaben:Stabilisierung und Formgebung von Blumen-Arrangements: Drahtbiegeteile dienen u.a. dazu, Blumenstiele zu stabilisieren und Sträußen und Gestecken besondere Struktur zu verleihen.Draht als Verbindungselement: Kleine Biegeteile mit Haken oder Ösen ermöglichen es, florale Elemente nahezu unsichtbar und doch stabil miteinander zu verbinden.Dekorative Elemente: Steckelemente in Form von Figuren oder Zahlen verleihen Sträußen und Gebinden eine individuelle Note.Grundstruktur zur Kranzgestaltung: Als Kranzrohling liefern Drahtbiegeteile die Grundstruktur zur individuellen Gestaltung von Kränzen.Zusammenfassend lässt sich sagen: Drahtbiegeteile sind in der Floristik eine flexible und praktische Lösung, um Pflanzen-Arrangements zu stabilisieren, zu formen und kreativ zu gestalten.Im Lauf ihrer mehr als 30-jährigen Firmengeschichte hat die DBS Drahtbiege Solutions GmbH Drahtbiegeteile für nahezu jede Branche und jeden Einsatzzweck produziert. „Unsere Stärke ist es, in kürzester Zeit individuelle Lösungen für jede Anforderung zu entwickeln“, sagt Armin Zecevic. „Ob Drahtbiegeteile in Kleinserien oder in großer Stückzahl: Wir liefern, was unsere Kunden brauchen und produzieren sämtliche Produkte selbst vor Ort in Deutschland. Für maximale Qualität und höchste Kundenzufriedenheit.“Der „direkte Draht“ zu seinen Kunden ist Zecevic extrem wichtig. Alle Anfragen nimmt er daher persönlich entgegen und berät kompetent und ausführlich. Ein verlässlicher Ansprechpartner, der jeden Auftrag im Blick hat und immer ansprechbar ist. Noch ein Pluspunkt eines inhabergeführten Unternehmens, das bei kleinen wie großen Kunden gut ankommt.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

