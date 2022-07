Praktische Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile: Spezialbügel aus Draht

Drahtbügel gehören zu den klassischen Drahtbiegeteilen. Zwar gibt es sie auch aus den Werkstoffen Kunststoff und Holz (dann meist mit Haken aus Metall) – gerade Spezialbügel aber sind häufig aus gebogenem Draht geformt und perfekt auf die speziellen Anforderungen unterschiedlicher Branchen abgestimmt.Eine der einfachsten Varianten ist der sog. Wäscherei-Kleiderbügel, der u.a. von Textilreinigungen verwendet wird. Er besteht aus einem dünnen Drahtbiegeteil und ist gleichzeitig leicht, platzsparend und trotzdem stabil.Besonders robust müssen Kleiderbügel dann sein, wenn sie schwere, eventuell nasse Arbeits- oder Einsatzkleidung tragen sollen. Gerade im Bereich Rettung und Feuerwehr sind Kleiderbügel mit hoher Tragkraft nötig. Metallbügel halten diesen Anforderungen leicht stand – und können zusätzlich auch Ausrüstungsgegenstände tragen. Von einem Spezialisten für Drahtbiegeteile gefertigte Drahtbügel können individuell mit zusätzlichen Haken oder Halterungen ausgestattet werden.Ein großer Abnehmer verschiedener Spezialbügel ist auch die Textilindustrie und der textile Einzelhandel. Drahtbügel für unterschiedlichste Spezialeinsatzwecke sorgen dort für eine optimale Präsentation der Produkte und für ein einfaches Handling. Hosenbügel mit einer offenen Seite ermöglichen ein einfaches, faltenfreies Aufhängen von Hosen, Klammernbügel ein schnelles „Anclipsen“ von z.B. Röcken an den Bügel. Spezialbügel für Gürtel, gebogene Metallringe für Krawatten oder Tücher und ausziehbare Bügel sind weitere Beispiele für spezialgefertigte Bügel. Gefertigt als Spezial- Drahtbiegeteile sind sie nicht nur ausgesprochen robust und zweckmäßig, sie sind auch einfach zu reinigen und damit besonders hygienisch. Eine individuelle Oberflächenbehandlung verleiht ihnen zusätzlich einen edlen Look. Drahtbügel jeder Art in kleiner und großer Stückzahl fertigen erfahrene Spezialisten für Drahtbiegeteile wie die DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Ihr Geschäftsführer Armin Zecevic ist nur einen Anruf entfernt und erfüllt gerne jeden Kundenwunsch.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.