Praktische Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile: Sportartikel-Industrie

Drahtbiegeteile sind Bauteile, die nahezu in jeder Branche Verwendung finden. „Klassische Einsatzgebiete für gebogene Drahtteile ist die Elektro- oder Automobilindustrie“, sagt Armin Zecevic, Inhaber der DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Doch auch in anderen Industriezweigen ist man auf passgenaue Drahtbiegeteile angewiesen. Eine dieser Branchen ist die Sportartikel-Industrie. „Hochwertige Sportausrüstung muss hohen Anforderungen an Qualität und Funktionalität standhalten. Drahtbiegeteile ermöglichen es, komplexe und individuelle Formen und Designs umzusetzen und tragen entscheidend dazu bei, leistungsfähige Sportgeräte herzustellen“, berichtet Zecevic.Häufig werden Drahtbiegeteile in folgender Sport- oder Wettkampausrüstung verbaut:In Fahrrädern sind Drahtbiegeteile Teil der Rahmenkonstruktion und verbessern dessen Stabilität. Auch in Sattelstützen, zur Konstruktion des Gepäckträgers, für Schutzbleche oder zur Befestigung von Reflektoren werden individuelle Drahtbiegeteile benötigt.Fitnessgeräte: Zahlreiche Sportgeräte sind für die reibungslose Funktionalität auf Drahtbiegeteile angewiesen, dazu zählen u.a. Laufbänder oder Rudergeräte.Skiausrüstung: In Skischuhen und Skibindungen ermöglichen Drahtbiegeteile eine präzise Anpassung der Sportgeräte an den Sportler und unterstützen Fahrtechnik und Fahrsicherheit.Helme: In Helmen und weiterer Schutzausrüstung ermöglichen kleine Drahtbiegeteile einen komfortablen Sitz und ermöglichen eine hohe Schutzleistung.Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung spezialisierter Drahtbiegeteile für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Die Fertigung erfolgt direkt am oberfränkischen Standort. „Wir produzieren sowohl Drahtbiegeteile in Kleinserien wie auch große Stückzahlen“, berichtet Zecevic. Neue Anfragen nimmt er gerne unter der unten genannten Telefonnummer entgegen. Das ausschließlich in Deutschland produzierende Unternehmen ist seit 2015 nach der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001:2008 zertifiziert. Viele zufriedene Kunden, vom Mittelständler bis zum internationalen Konzern, sind außerdem ein überzeugender Beweis für Drahtbiegeteile made bei DBS.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

