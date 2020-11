Praktischer Smartphoneholder “Tour” für Fahrrad, E-Scooter, Motorrad und Kinderwagen

Sicheres und entspanntes Navigieren auf der Straße auch für Zweiradfahrer

Schon lange existieren Handyhalter für das Auto. Endlich gibt es die perfekte Handyhalterung von MrDISC auch für Fahrrad, E-Scooter und Motorrad. Mit wenigen Handgriffen ist die hoch flexible Smartphone-Halterung “Tour” am Lenker befestigt. Danach nur noch das Handy in der richtigen Postion anschnallen und schon steht einer sicheren Fahrt mit Blick auf das Navigationsprogramm nichts mehr im Wege. Keine nervigen und zeitraubenden Zwischenstopps für die Wegkontrolle, sondern entspanntes Fahren auf der Straße und dabei alles unter Kontrolle haben.

Die Befestigung des Phoneholders am Kinderwagen ermöglicht volle Aufmerksamkeit dem Kind zu schenken, aber wichtige Informationen nicht zu verpassen oder ein Telefonat zu führen und dabei beide Hände fest am Kinderwagen zu haben.

Ultraflexibles Silikon ermöglicht es, alle gängigen Handyformate mit der Bildschirmgröße 4-6.3 darin zu befestigen. Zusätzlich ist der Aufdruck eines Logos per Siebdruck möglich.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

