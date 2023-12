Praktisches Bügellineal zum Säume bügeln selbst basteln

ein praktischer Helfer beim Nähen schnell selbst gemacht

Bügellineal selber machen – ein Reststück Papierleder oder Pappe praktisch nutzen!

Dieses praktische selbstgemachte Bügellineal könnt ihr zum Umbügeln von Säumen nutzen und individuell nach euren Wünschen gestalten.

Benötigte Materialien:

1 Stück Papierleder oder Pappe mit den Maßen 10 x 20 cm (je nach dem wie groß euer Reststück ist könnt ihr die Maße natürlich auch entsprechend anpassen!

Wir erklären Euch mit wie ihr in wenigen Schritten dieses praktische Nähtool machen könnt:

Schritt 1:

Schneidet euer Stück Papierleder oder Pappe zu einem ordentlichen Rechteck mit den ungefähren Maßen 10 x 20 cm. Es funktioniert natürlich auch 12 x 20 oder ähnliches, je nach dem wie groß eurer Reststück ist, ungefähr eine ähnliche Größe entsprechend zuschneiden.

Wichtig ist eine schmalere und eine breitere Seite an der Pappe zu haben. Die schmale Seite ist ideal für z.B. Ärmel und die breite Seite für Rock- oder Kleiderssäume geeignet.

Schritt 2:

Nun von jeder Seite her in 1 cm Schritten Linien aufzeichen. Wir haben uns für die Linien von 1 cm bis 5 cm entschieden, da wir diese am häufigsten Nutzen.

Und schon ist euer Bügellineal fertig das auch während des Umbügelns von Säumen im Stoff bleiben kann. Papierleder oder auch Pappe halten die Bügeltemperaturen gut aus.

Viel Freude mit diesem selbstgebastelten Nähtool :-)

