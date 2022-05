Praktisches und Kuscheliges für Hund und Katze auf erwinmueller.de

Hundebetten, Katzenhöhlen, Decken und Accessoires

Vierbeiner werden gerne verwöhnt. Da dürfen es schon mal ein schickes Bettchen, eine außergewöhnliche Höhle, weiche Decken und Kissen sein. Auf erwinmueller.de gibt es für jede Wohnungseinrichtung die passende Liegestätte für die Vierbeiner. Praktisch sind Autoschoner und ein Handschuh für die Fellpflege.

Katzenhöhlen für besondere Ansprüche

Katzen lieben es, sich zu verstecken und eingerollt vor sich hinzudösen. Da ist die Katzenhöhle „My Home“ genau richtig. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch praktisch und bequem. Mithilfe eines Reißverschlusses kann der Boden abgenommen und die Höhle ganz einfach zusammengeklappt werden. Das Kissen ist herausnehmbar und waschbar.

Vielseitig einsetzbar ist die Hunde- und Katzenhöhle mit der schicken goldenen Krone. Katzen und auch kleine Hunde finden hier ihren Rückzugsort. Wird das Oberteil eingeklappt, verwandelt sich die Höhle im Nu in ein Bett.

Kuscheliges für Hund und Katze

Modern und trendig sind Bettchen und Höhle aus der Serie „Flower“ in ansprechenden Naturtönen. Das weiche Fleece von Höhle sowie rundem und viereckigem Bett lädt die Vierbeiner zum Verweilen ein. Auch eine Decke gibt es im selben Design.

Beliebt bei Hunden und Katzen sind Kuschelkissen aus Velours. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen aufgrund der dezenten Farbgebung in jede Wohnung.

Katzen lieben Wärme. Eine Heizkörperliege ist da der ideale Platz zum Faulenzen. Die Liege von Silvio Design lässt sich mit dem stabilen Metallgestell einfach an den Heizkörper hängen. Sie ist für eher kleinere Katzen bis maximal 5 kg geeignet.

Kuschelig weich und vielseitig einsetzbar ist die Hunde- und Katzendecke „Pfote“ von Ibena. Sie wird mit dem Pfotenabdruck und dem Namen des Vierbeiners individuell bestickt. Auf Reisen, im Auto, auf dem Sofa und im Bettchen ist diese Decke bald ein unentbehrlicher Begleiter.

Schutz vor Schmutz und Haaren

Wer kennt es nicht, gerade den Boden gereinigt und schon trägt die Katze den Sand aus dem Katzenklo wieder durch die ganze Wohnung. Eine rutschfeste Schmutzfangmatte vor der Katzentoilette kann Abhilfe schaffen. Eine spezielle Oberflächenstruktur sammelt das Katzenstreu, das an den Pfoten hängenbleibt, auf. Durch den Knick der Matte kann es dann ganz einfach wieder zurückgeleert werden.

Schutz vor Schmutz und Kratzern bietet eine Autoschondecke, die an den Nackenstützen befestigt wird. In den aufgesetzten Taschen können Leine und Trinkflasche ideal verstaut werden. Das Material ist besonders strapazierfähig und abwaschbar.

Einfach zu handhaben und von allen Hunden geliebt ist ein Fellpflegehandschuh mit Noppen. Damit lassen sich leicht lose Haare und Staub entfernen und für die Hunde ist die oft ungeliebte Fellpflege mit einer angenehmen Massage verbunden.

Unter der Rubrik „für Haustiere“ bietet erwinmueller.de eine große Auswahl an Katzenhöhlen, Betten für Katzen und Hunde, Decken und Kissen sowie Praktisches zum Sauberhalten.

