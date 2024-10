Praxiseröffnung

Coaching und Beratung, Umgang mit Hochsensibilität

Mit großer Freude gibt Juliane Emken die Eröffnung ihrer neuen Praxis in Fahrdorf bei Schleswig bekannt, die sich auf die Bedürfnisse hochsensibler Menschen konzentriert.

Das Beratungsangebot richtet sich dabei an Personen, die aufgrund ihrer Sensibilität häufig an Stress, Überstimulation oder emotionaler Überlastung leiden. Juliane Emken möchte hochsensiblen Menschen dabei helfen, ihre individuelle Feinfühligkeit als Stärke wahrzunehmen und einen gesunden Umgang mit den Herausforderungen des Alltags zu entwickeln. Auf diese Weise kann das eigene Potenzial entfaltet werden und die Hochsensibilität zu einem erfüllten Leben beitragen.

Zusätzlich bietet sie Coaching für Menschen in besonderen Lebenssituationen oder bei Veränderungswünschen an. Als ausgebildete systemische Beraterin und mithilfe verschiedener Weiterbildungen, z.B. in der Gewaltfreien Kommunikation, bietet sie einen sicheren Raum zur Reflexion, Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung.

Die Homepage www.juliane-emken.de bietet umfassende Informationen zu den Leistungen und Beratungsangeboten.

Coaching in besonderen Lebenssituationen;

Beratung und Coaching bei Hochsensibilität

Kontakt

Juliane Emken

Am Hang 7D

24857 Fahrdorf

0162/1917492



http://www.juliane-emken.de