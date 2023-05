PRCO Meldung: Luxusimmobilien im Nahen Osten, den USA, Italien, der Schweiz und auf den Malediven

Wir präsentieren internationale Luxusimmobilien an ungewöhnlichen Orten und größtenteils schon bezugsfertig.

München, 25. Mai 2023 – PRCO präsentiert internationale Luxusimmobilien an ungewöhnlichen Orten und größtenteils schon bezugsfertig: Darunter der ehemalige Militärstützpunkt in Andermatt, eine toskanische Festung, zwei Wolkenkratzer am Hafen von New York und vor der Ostküste Katars sowie maledivische Wasservillen auf Zeit.

The Pearl Island vor der Ostküste im Emirat Katar ab Sommer 2023

Das führende Luxusunternehmen Four Seasons Hotels and Resorts mit kanadischem Sitz in Toronto erweitert sein vielfältiges Angebot an Hotels, Resorts und Residenzen im Nahen Osten mit der Ankündigung eines neuen Projekts, das derzeit in der The Pearl-Qatar Landmark-Entwicklung in Doha gebaut wird. Pearl Island ist eine 400 Hektar große künstliche Insel vor der Ostküste im Emirat Katar. Das 19-stöckige Gebäude liegt an einem Privatstrand und ist von üppig angelegten Gärten und Pools umgeben. Es wird ein neues Niveau an luxuriösem Wohnen im Resort-Stil im Herzen der Stadt bieten. Die 161 voll möblierten Apartments mit einem bis drei Schlafzimmern, die für Kurz- und Langzeitaufenthalte zur Verfügung stehen, verfügen über voll ausgestattete Küchen, eigene Waschräume und großzügige Wohnbereiche mit Außenterrassen. Sie wurden von Wimberly Interiors mit maßgeschneiderten Details ausgestattet. Darüber hinaus werden 84 Private Residences für diejenigen zum Kauf angeboten, die Four Seasons zu einem Teil ihres täglichen Lebens machen möchten. Weitere Informationen unter: www.fourseasons.com

New Yorks Art-Deco-Wolkenkratzer eröffnete im Frühjahr 2023

Es ist offiziell: Die Restaurierung von Manhattans Art-Deco-lkone durch Macklowe Properties ist seit März 2023 abgeschlossen. Der historische Wolkenkratzer One Wall Street, mitten im Financial District, zeigt weitere Einblicke seiner gelungenen Metamorphose vom Bankgebäude zum Luxusdomizil in eine Wohngegend von Weltrang. Zu den Highlights zählen der Sky Pool, Rooftop-Terrasse, ein Life Time Fitnessclub, ein Whole Foods Bio-Supermarkt sowie Co-Working Spaces für hybride Arbeitsmodelle. Die Preise für die verfügbaren Wohnungen reichen von 1,13 Millionen bis 12,75 Millionen Dollar, das Penthouse nicht mitgerechnet. One Wall Street bietet 566 Wohnungen, viele davon mit hohen Decken und einem atemberaubenden, unvergleichlichen Blick auf das Stadtbild von Manhattan, den New Yorker Hafen und die Wahrzeichen von New York City wie die Freiheitsstatue, die Trinity Church und die New York Stock Exchange. Es ist das erste echte Luxus-Wohngebäude im Financial District mit Vollzeit-Personal an der Tür, Portier, Resident Manager und einem erstklassigen Concierge-Service. Weitere Informationen unter: www.onewallstreet.com

Toskanische Festung Castelfalfi auf 1.100 Hektar mit privaten Villen

Unvorstellbar noch eine Villa oder ein antikes Haus im Herzen der Toskana zu erwerben: ein Land voller Schönheit, Kunst, Kultur und kulinarischer Tradition, umgeben von einer bezaubernden Landschaft mit Weinbergen und Olivenbäumen. All dies in einem Rahmen von Privatsphäre und Vertraulichkeit, nur einen Schritt entfernt vom Borgo von Castelfalfi, einem faszinierenden Zeugnis der Authentizität, das auf die etruskische Dynastie zurückgeht und eine dominante Position auf den umliegenden Hügeln mit einem atemberaubenden Blick bietet. Die unmittelbare Nähe zum Toscana Resort Castelfalfi mit allen Vorzügen eines 5-Sterne-Hotels, Restaurants mit einem breiten kulinarischen Angebot, einen spektakulären Golfclub mit 27 Löchern. Mehr als eine Immobilie, ein Landgut mit einer großen Auswahl an Erlebnissen, um den toskanischen Traum voll zu genießen. Weitere Informationen unter: www.castelfalfirealestate.com

The Chedi Residences im ehemaligen Schweizer Militärstützpunkt Andermatt

Der ägyptische Investor Samih Onsi Sawiris, der anfangs mit seinen millionenschweren touristischen Investitionen in Andermatt für Schlagzeilen sorgte, schaffte es, aus einem ehemaligen Schweizer Militärstützpunkt einen mondänen Skiort zu machen. Er wurde mit offenen Armen empfangen. Im Jahr 2013 wurde sein Fünf-Sterne-Hotel The Chedi Andermatt eröffnet, es folgten neue Skigebiete und Seilbahnen, eine Konzerthalle sowie Wohnhäuser mit insgesamt 420 Apartments. Die Chedi Residences wurden von dem weltbekannten Designer Jean-Michel Gathy entworfen und sind der Inbegriff von alpinem Luxus. Jede Residenz wurde mit einer sorgfältigen Auswahl an Naturstein und Holz konzipiert und verfügt über einen Kamin, einen Balkon oder eine Terrasse. Alle Eigentümer haben Zugang zu den erstklassigen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten des Hotels The Chedi Andermatt. Zudem gibt es die Möglichkeit, seine Immobilie ins Vermietungsprogramm des Hotels zu geben und so während der Abwesenheit Mieteinkünfte zu generieren. Weitere Luxusvillen sind in Planung unter www.andermatt-swissalps.ch

120 Strandvillen auf den Malediven im Grand Park Kodhipparu

Eine eigene Strandvilla auf den Malediven? Davon träumen viele Deutsche. Top-Immobilien mit eigenem Korallenriff sind heiß begehrt und ein zunehmend knappes Gut. Es gab Zeiten, in denen der indische Ozean lediglich als Bildschirmschoner über europäische PC-Monitore flackerte. Oder sogar als Wandtapete das Wohnzimmer zierte. Inzwischen ist der Traumurlaub erschwinglich geworden. Wer sich den Traum des stolzen Villenbesitzer zumindest während seines Jahresurlaubs erfüllen will, dem sei das exklusive „Stay, Play and Dine“-Angebot während des Kodhipparu Fests zumindest als Hoteltipp empfohlen. Zwischen den Robinson-Crusoe-Expeditionen und den unvergesslichen Villenaufenthalten müssen sich die Gäste weniger Sorgen um die Hausrenovierung machen, sondern vielmehr Ausschau nach passenden Immobilien halten. Das Angebot beinhaltet einen Rabatt von 35 Prozent auf alle Villenkategorien. www.parkhotelgroup.com

PRCO ist eine weltweit tätige Kommunikationsgruppe, die sich auf die Förderung von Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Immobilien und Luxus-Lifestyle spezialisiert hat. Das 1989 gegründete Unternehmen verfügt über internationale Niederlassungen in Dubai, Hongkong, London, Mailand, Moskau, München und Paris, die weltweit integrierte Kommunikationslösungen sowohl individuell auf lokaler Basis als auch im Rahmen vollständig koordinierter internationaler Kampagnen anbieten.

Firmenkontakt

PRCO Germany

Vesna Tornjanski

Klenzestraße 38

80469 München

089 1301210



http://www.prco.com

Pressekontakt

PRCO Germany

Vesna Tornjanski

Klenzestraße 38

80469 München

089 1301210



http://www.prco.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.