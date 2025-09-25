Die German Stevie Awards geben die Preisträger der Grand Stevie Awards 2025 bekannt.

Sonderpreise des europäischen Wirtschaftspreises gehen an livewelt GmbH & Co KG und Wolters Kluwer – Öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis „People“s Choice Stevie® Awards for Favorite Companies“ läuft noch bis zum 26. September 2025.

Urbar, Deutschland // Fairfax, VA, USA – 17. September 2025 – Die Stevie® Awards geben heute die Grand Stevie Award Preisträger der elften jährlichen German Stevie Awards bekannt. Die Sonderpreise gehen an die livewelt GmbH & Co KG aus Gütersloh (Deutschland) und Wolters Kluwer aus Hürth (Deutschland). Ausgezeichnet mit den Grand Stevie Trophäen werden die Organisation mit der höchsten Gesamtpunktzahl im Wettbewerb und die Nominierung mit der höchsten durchschnittlichen Punktzahl.

Den Grand Stevie Award für das Unternehmen des Jahres sicherte sich dieses Jahr Wolters Kluwer aus Hürth in Nordrhein-Westfalen. Der Anbieter von Fachinformationen, Software und Services für Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Klinik- und Pflegepersonal sowie für die Bereiche Finanzen, Auditing, Regulatorisches und Compliance erreichte in diesem Jahr die höchste Gesamtpunktzahl für ihre Einreichungen und erhielt sechs Stevie Awards in verschiedenen Kategorien, darunter Gold in den Event-Kategorien „Bester wissenschaftlicher Kongress“ und „Bester Hackathon“, sowie für „Bestes neues Produkt oder Dienstleistung – Dienstleistungen für Privatpersonen“ und „Business Technology Solution – Künstliche Intelligenz (KI)/Lösungen für Machine Learning – Finanzen“.

Den Grand Stevie Award für die am höchsten bewertete Nominierung erhält in diesem Jahr die livewelt GmbH & Co KG. Mit ihrem Beitrag „FORVIA HELLA: Inspiring mobility for 125 years“ konnte sich die livewelt GmbH & Co KG den Gold Stevie Award in der Kategorie „Live-Events: Unternehmen & Gemeinschaft – Beste Firmenveranstaltung“ sichern. Die inhabergeführte Agentur für Marken- und Live-Kommunikation aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen beeindruckte mit ihrer Nominierung die Jury: „Hier sieht man, wie man ein Event aufbauen kann. Modernes Lichtkonzept mit buntem Unterhaltungsprogramm und Informationen.“, „Schön zu sehen, dass auch in herausfordernden Zeiten ein solches Jubiläum angemessen gefeiert wird.“

Geehrt werden die Preisträgerinnen und Preisträger der German Stevie Awards 2025 in diesem Jahr im Rahmen eines gemeinsamen Gala-Banketts mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der International Business Awards® 2025. Die Preisverleihung findet am Freitag, den 10. Oktober 2025 in Lissabon, Portugal statt.

Bis dahin bleibt es weiterhin spannend: noch bis einschließlich zum 26. September läuft die öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis, die People“s Choice Stevie® Awards for Favorite Companies. Automatisch nominiert sind alle Preisträger-Unternehmen der German Stevie Awards 2025. Solange dürfen die Anwärter öffentlich um Stimmen werben: bei Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden, ihrer Social-Media-Community und Followern, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Je aktiver die Community der Anwärter, desto größer ist die Chance auf einen Gewinn. Alle Informationen zur Abstimmung erhalten Sie hier: https://stevieawards.com/gsa/peoples-choice-stevie-awards-favorite-companies

Insgesamt wurden in diesem Jahr über 300 eingegangene Bewerbungen von einer international besetzten Jury auf Herz und Nieren geprüft, die innovativsten Lösungen herausgefiltert und schließlich die Preisträger der Gold, Silber und Bronze Stevie Awards gekürt. Eine Übersicht über alle Preisträger der German Stevie Awards 2025 finden Sie unter https://stevieawards.com/gsa/gewinner-der-german-stevie-awards-2025

Die German Stevie Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und finden bereits zum elften Mal statt. Sie sind Teil der Stevie® Awards, die unter anderem die renommierten International Business Awards® ausrichten und in insgesamt neun Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten. Die German Stevie Awards bieten speziell Unternehmen, die am deutschsprachigen europäischen Markt tätig sind, eine internationale Wettbewerbsplattform zum Benchmarking an.

Pressefotos der Stevie® Awards Trophäen und das German Stevie® Awards Logo finden Sie unter https://stevieawards.com/gsa/photos-and-logos Weitere Pressefotos stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Über die Stevie® Awards:

Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie® Awards, die German Stevie® Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie® Awards for Women in Business, die Stevie® Awards for Great Employers die Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die Middle East & North Africa Stevie® Awards und die Stevie® Awards for Technology Excellence. Die Stevie® Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie® Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com

Kontakt

German Stevie Awards – The Stevie Awards Inc.

Marc-Oliver Link

St.-Antonius-Str. 20

55430 Urbar

0157 / 5215 2593



https://stevieawards.com/gsa

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.