Preiswerte Monitorserie AOC GAMING G42 kommt mit hohen Bildwiederholraten

Amsterdam, 6. Februar 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) – kündigt eine neue leistungsstarke Serie in der Mainstream-Kategorie AOC GAMING an, die den Geldbeutel nicht allzusehr strapaziert. Die Modelle der Serie G42, bestehend aus dem 60,5 cm (23,8″) 24G42E, dem 62,2 cm (24,5″) 25G42E und dem 68,6 cm (27″) 27G42E, sind mit Fast IPS Panels der neuesten Generation ausgestattet, die eine Bildwiederholrate von 180 Hz – dem dreifachen des herkömmlichen 60-Hz-Standards von Office-Monitoren – und eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms (GtG) bieten. Wettbewerbsfähigem Gaming für kleines Geld steht damit nichts mehr im Wege.

180 Hz als Standard

Aufbauend auf dem Erfolg der G4-Serie von AOC GAMING, zu der die ergonomischen G4X-Modelle und die G4XE-Varianten gehören, wurde die neue Reihe G42 entwickelt, um 180-Hz-Gaming einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Jedes ihrer Modelle verfügt über ein Fast IPS Panel mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), das selbst mit einfachen bis mittelstarken GPUs problemlos hohe Framerates ermöglicht und flüssige Bilder mit Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,5 ms MPRT (mit Motion Blur Reduction – MBR-Funktion) liefert. Bemerkenswert auch die visuelle Qualität dieser Panels: So decken sie über 90 % des DCI-P3-Farbraums (CIE 1976) und 120 % des sRGB-Farbraums (CIE 1976) ab. Gleichzeitig bieten sie die hervorragenden Reaktionszeiten, weiten Betrachtungswinkel (178°/178°) und die Bewegungsschärfe der IPS-Panel-Technologie der neuesten Generation.

„Dadurch, dass wir eine Bildwiederholrate von 180 Hz als neuen Standard in unserer erschwinglichsten Serie festlegen, unternehmen wir einen weiteren Schritt hin zum High-Performance-Gaming für alle“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Als Marke sind wir stark darauf fokussiert, leistungsstarke Gaming-Monitore anzubieten, die sich durch hohe Immersion und Bildwiederholraten auszeichnen. Wir setzen uns dafür ein, die Gaming-Performance in jeder Generation auf eine neue Stufe zu heben und fortschrittliche Technologien für alle verfügbar zu machen.“

Konzentration auf das Wesentliche

Die Monitore der G42-Serie verfügen über wichtige Gaming-Features – wie Shadow Control für eine bessere Sichtbarkeit in dunklen Szenen, Game Colour-Voreinstellungen zur Anpassung der Farbsättigung, Motion Blur Reduction (MBR) zur Verbesserung der Bewegungswahrnehmung und ein integriertes Dial-Point-Fadenkreuz, das Spielern bei immersiven Hardcore-Titeln ohne Fadenkreuz im Spiel das Zielen erleichtert. Diese und weitere Einstellungen lassen sich über das OSD-Menü, das über Tasten am Gerät zugänglich ist, sowie über die G-Menu-Software vornehmen. Die Monitore unterstützen die Adaptive-Sync-Technologie für ruckelfreies Spielen mit AMD- und Nvidia-GPUs. Zudem sind sie mit aktuellen 1080p/120 Hz-Spielekonsolen kompatibel.

Jedes Modell verfügt über ein platzsparendes, vom E-Sport inspiriertes Standfußdesign mit Neigungsverstellung (-5°/23°) und eine 100×100 VESA-Montageoption. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen einen DisplayPort-1.4- und einen HDMI-2.0-Eingang für Flexibilität bei PC- und Konsolenspielen. Mit 300 Nits Spitzenhelligkeit und HDR10-Konformität liefern die Monitore lebendige Bilder in allen Gaming-Genres, sogar in besonders hellen Räumen. Eine 3,5-mm-Audiobuchse ermöglicht den einfachen Anschluss von Gaming-Headsets oder externen Lautsprechern direkt ans Gerät.

Das passende Modell für jedes Setup

Zur G42-Serie gehören derzeit drei verschieden große Modelle:

– Der 24G42E mit 23,8″ kommt im klassischen Wettbewerbsformat und bietet die höchste Pixeldichte für zusätzliche Schärfe.

– Der 25G42E ist mit einem 24,5″ Display ausgestattet, der am häufigsten verwendeten Größe im E-Sport, und überzeugt mit einer ausgewogenen Balance zwischen Bildschirmgröße und Schärfe.

– Der 27G42E schließlich verfügt über einen 27″ Screen bei mehr Platz auf dem Schreibtisch – und das ebenfalls zu einem sehr annehmbaren Preis.

Preise und Verfügbarkeit

Die Monitore AOC GAMING 24G42E, 25G42E und 27G42E sind ab Februar 2025 für 149,00 EUR, 159,00 EUR und 169,00 EUR (UVP) beziehungsweise für 149,00 CHF, 159,00 CHF und 169,00 CHF (UVP; exkl MwSt. und vRG) erhältlich.

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q3 2024

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten – wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs – von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/privacy-statement-of-aoc.

Weitere Informationen über die Cookie-Erklärung von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/cookie-statement.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.